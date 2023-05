Existen varias normas relacionadas con las condiciones en las que llevamos nuestro vehículo a la hora de circular cuyo incumplimiento puede acarrearnos el pago de distintas multas de tráfico. Para que los agentes de tráfico puedan certificar que nuestro vehículo se encuentra en condiciones de moverse con seguridad, existen las pruebas de la ITV.

Cuando conseguimos superar las pruebas de la ITV con un resultado favorable, en el mismo centro de inspección nos harán entrega de una nueva etiqueta en la que se especifica cuándo ha pasado el vehículo la ITV y la validez de la misma hasta se tengan que volver a superar estas pruebas. Es totalmente obligatorio lucir en el coche, moto o furgoneta esta pegatina, ya que de no hacerlo acabaremos recibiendo una sanción.

Las multas por no llevar esta pegatina, también conocida como V-19, o no llevarla en un lugar visible son de 80 euros y 100 euros. Eso sí, siempre y cuando nuestra pegatina (aunque no la llevemos) no está caducada o la tengamos. En el caso contrario, las sanciones pueden elevarse hasta los incluso 200 euros por distintas razones.

Otras multas relacionadas con la pegatina de la ITV

Si no llevamos la pegatina de la ITV porque está caducada y aún no hemos ido a pasar la inspección, la multa que nos tocará pagar ascenderá hasta los 200 euros. Aquí la sanción puede ser doble: una por no llevar la pegatina y otra por tener la ITV caducada y no haber ido a pasarla cuando tocaba.

La cosa se complica cuando la razón por la que no llevamos la pegatina es un resultado desfavorable en el centro de inspección. Si no superamos las pruebas técnicas de la ITV, la sanción por circular llega hasta los 500 euros e incluso puede conllevar a la inmovilización del vehículo.

Por otro lado, es importante retirar las pegatinas antiguas de la ITV y dejar solo la nueva. Si acumulamos demasiadas y nos paran, los agentes podrían interpretar que estas afectan a nuestro campo de visión y ponernos una multa de hasta 200 euros.