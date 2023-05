La multa que te podría poner la DGT por no llevar el móvil en tu coche donde deberías

En la actualidad, el uso del teléfono móvil se ha convertido en una constante en nuestras vidas. La dependencia de estos dispositivos es cada vez mayor y, desafortunadamente, también ha llegado al ámbito de la conducción. Consciente de los peligros que conlleva utilizar el móvil mientras se conduce, la Dirección General de Tráfico ha establecido severas sanciones para quienes no cumplan con la normativa.

Según el Reglamento General de Circulación, está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, a menos que se utilicen sistemas de manos libres. Además, se establece que el móvil debe estar colocado en un soporte homologado, que permita al conductor mantener las dos manos en el volante y la atención plena en la conducción.

¿Cuáles son los soportes homologados para el móvil?

Los soportes homologados y válidos para llevar el teléfono móvil son todos aquellos que cumplan con los requisitos de comercialización necesarios. No existe una homologación concreta sobre el soporte móvil para el coche. Así, encontramos varios tipos que se pueden utilizar.

Soportes magnéticos.

​Soportes de pinza.

Soporte de móvil para ranura de CD.

Soporte de ventosa.

¿Dónde llevar el móvil para evitar una sanción?

El teléfono móvil se debe llevar dentro del vehículo en un soporte específico para tal fin (algunos de los previamente mencionados) y nunca suelto para evitar golpearnos con el mismo, en caso de accidente. La clave está en situarlo a la altura del salpicadero y nunca por encima del mismo, de tal forma que pueda obstaculizar la visión del conductor.

Sobre esta cuestión, Pere Navarro, director General de Tráfico, respondía en una sesión de preguntas que llevar el móvil en un soporte es, efectivamente, válido. "Sí, sin ningún problema. Lo que no puede hacer es manipular el móvil mientras conduce, es un hecho denunciable y conlleva la pérdida de puntos. Si usted necesita utilizar su móvil, pare en un lugar adecuado, realice las operaciones que necesite con su móvil, y luego reanude la conducción. Un saludo", aconsejaba entonces.

¿Cuál es la multa por no llevar bien el móvil?

En caso de no llevar el móvil en el lugar adecuado dentro del coche, la DGT puede imponer una multa considerable. De acuerdo con la Ley de Tráfico, la infracción por no llevar el móvil correctamente, si se da el caso de que un agente interprete que la superficie acristalada no está lo suficientemente despejada, puede conllevar una sanción de 200 euros.

En definitiva, independientemente del soporte o la manera que elijas para llevar el móvil, la forma segura de evitar sanciones es, por un lado, que no suponga una distracción para ti mientras conduces y, por otro, que no te limiten la visibilidad durante la conducción al situarse en el cristal. Llevar el móvil en el coche donde deberías es una cuestión de seguridad vial y, por esta razón, la DGT ha establecido multas económicas y pérdida de puntos en el carnet de conducir para aquellos conductores que no cumplan con la normativa, especialmente, en lo que respecta al uso.