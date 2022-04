La DGT avisa: este soporte para móviles no está homologado y usarlo está multado con hasta 100 euros

Continúan desvelándose los escenarios en los que, debido a los cambios a la ley de Tráfico, podemos recibir una multa de tráfico por desarrollar gestos habituales durante la conducción que ahora son motivo de sanción. Un caso muy ejemplar es el uso de los soportes para colocar el móvil y el GPS en el salpicadero y tenerlo a la vista.

A parte de que ya no pueden manipularse estos dispositivos cuando se está conduciendo y ni siquiera se puede coger el teléfono con la mano aunque no se use, ya que la sanción será de unos 200 euros y la pérdida de hasta 6 puntos en el carné de conducir según las nuevas normas, no todos los soportes sirven ya para colocar el teléfono.

El campo de visión de estar despejado

De hecho, desde que entraron en vigor las modificaciones a la ley de Tráfico, quedaron fuera de los soportes para el teléfono aquellos que se sujetan mediante una ventosa al cristal del parabrisas. Así pues, ya no es posible utilizarlos porque entorpecen el área de visión del conductor o la atención permanente a la carretera y su uso podría acarrearnos una multa de 100 euros y la pérdida de hasta 6 puntos en el carné de conducir.

Los únicos soportes, que deben estar siempre homologados, que acepta la DGT como opciones válidas para colocar el teléfono o el GPS son aquellos que se colocan por debajo de la zona de visión del conductor. Es decir, los que van sujetos a la ranura para reproducir CD o al cuadro multimedia del centro del salpicadero o, si se tiene una cúpula sobre el cuadro de instrumentos, los que permiten colocar ahí una pinza que haga de soporte para el móvil. Muchos conductores prefieren esta opción ya que el teléfono queda entre el volante y la carretera como si fuera un head-up display.

Cabe recordar que, además de no usar un soporte adecuado, la DGT también multa a partir de ahora la manipulación del teléfono o GPS durante la marcha aunque esté bien colocado en uno de estos accesorios. Se aconseja parar la marcha, usar el dispositivo y reanudarla con seguridad. La multa es de 200 euros y 6 puntos menos en el carné.