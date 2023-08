Esta es la forma de no tener que pagar los peajes en esta nueva 'Operación Salida' que prepara la DGT

España, y la Dirección General de Tráfico, claro está, se preparan para una nueva 'Operación Salida' marcada por la quincena de agosto en la que millones de conductores se lanzan a las carreteras más concurridas de la geografía nacional en la búsqueda insaciable de la playa y los chiringuitos. No es de extrañar que la DGT ya se prepare para estos millones de desplazamientos marcada por los atascos y, por desgracia, también por los accidentes de tráfico.

Una opción válida para librarse de las colas infinitivas de coches y motos agolpados en las carreteras, pasa por pagar los peajes. Sin embargo, no siempre es barato. A día de hoy, la autovía más cara sigue siendo la AP-68 que conecta Bilbao y Zaragoza, con un precio total de 33,75 euros por cada trayecto. El recorrido total es de unos 297 kilómetros entre las casetas de peaje de salida y destino, por lo que el coste por kilómetro es de once céntimos. Aunque no es la única.

Algo parecido ocurre en el caso de la AP-66 que conecta León y Campomanes: con un peaje de 13,75 euros y un recorrido de 86,8 kilómetros, dicho de otro modo, cada tramo kilométrico es de 15 céntimos. Lo mismo sucede en el tramo de la AP-6 que une Collado Villalba con Adanero y que además supone una conexión para otras autopsitas, como la AP-51 o la AP-61 que conecta Segovia o Ávila. Este tramo de apenas sesenta y dos kilómetros acaba costando 13,35 euros, es decir, 21 céntimos por kilómetro. Pero, ¿existe realmente alguna forma de eludir el pago?

Las autopistas por las que que podrás circular gratis si viajas a estas horas



Lo que a día de hoy todavía muchos conductores no saben es que existen ciertas autopistas en España que son gratuitas durante unas seis horas al día. Para ser más exactos, en el horario de 0.00 a 6.00, entendiéndose este límite de las 6.00 de la mañana como la hora a la que se sale del último peaje por el que se necesite transitar y no la hora a la que se entra en la vía, las siguientes autopistas son totalmente gratuitas:

R-2, Madrid-Guadalajara.

R-3, Madrid-Arganda.

R-4, Madrid-Toledo.

R-5, Madrid-Navalcarnero.

M-12, Aeropuerto de Madrid Barajas.

AP-41, Madrid - Toledo.

AP-36, Ocaña - La Roda (Toledo - Albacete).

AP-7, Cartagena - Vera (Almería).

AP-7, Circunvalación Alicante.

AP-8, Bilbao-Santurtzi (Vizcaya).

AP-46, Málaga - Alto de las Pedrizas.

Según se explica desde la web de las concesionarias de estas autopistas, son gratuitas en este horario nocturno todos los días del año, sin excepciones, por lo que este periodo de tiempo debería tenerse en cuenta a la hora de viajar este verano si se quiere ahorrar durante las vacaciones.

Estos son los peajes que suben sus precios en verano



Durante el verano, en plena entrada y salida de vehículos, hay ciertas carreteras de pago que varían los costes de sus peajes, haciéndolos más caros durante los meses de calor. De entre todas, destacan las siguientes:

La AP-7, la de la Costa del Sol , nos costará entre junio, julio, agosto y septiembre un total de 17,25 euros recorrerla entera, frente a los 10,61 que cuesta en temporada baja. La diferencia es de entre 2 y 3 euros por cada tramo que se recorra, desde Fuengirola a Algeciras.

, nos costará entre junio, julio, agosto y septiembre un total de 17,25 euros recorrerla entera, frente a los 10,61 que cuesta en temporada baja. La diferencia es de entre 2 y 3 euros por cada tramo que se recorra, desde Fuengirola a Algeciras. La AP-46 es otra de estas vías estacionales que es más cara durante el verano. Tiene solo un peaje y, por lo tanto, un pago único para llegar hasta Las Pedrizas. Cuesta 3,70 euros en invierno y 5,6 euros en temporada alta.

La AP-51/AP-6 de conexión entre Villaba y Ávila tiene, también, tarifas distintas según se crucen los peajes en hora valle o punta. El trayecto más caro en este último horario es de 11,05 euros, mientras que en el momento más barato cuesta 9,50 euros. El horario punta se aplica desde el 16 de junio al 15 de septiembre entre las 07:00 y las 23:00, además de todos los viernes, desde las 15:00 hasta las 23:00, todos los sábados y domingos y desde el lunes Santo hasta el lunes de Pascua.

No obstante, en el resto de autopistas de España podemos encontrarnos con diferencias de precios si, por ejemplo, recorremos varias veces al mes el mismo trayecto o si completamos trayectos de ida y vuelta en el mismo día, además de si utilizamos distintos dispositivos de pago telemático.