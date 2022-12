¿Es obligatorio llamar a la Policía si sufres un accidente de tráfico, aunque sea leve?

La DGT recuerda en su web cómo hay que actuar en caso de accidente de tráfico. Lo primero que hay que hacer es proteger a los heridos que hayan podido quedar en una posición de peligro, apartándolos de la carretera y dejándolos a cubierto. El segundo paso es, siempre, avisar a los servicios de emergencia.

Lo más común es llamar al 112 para que ellos se encarguen de avisar a las ambulancias y a la policía, acudiendo estos a la mayor rapidez posible al lugar de los hechos. Mientras llegan, habrá que socorrer a los heridos sin ponerles en peligro ni moverles más de lo necesario, para evitar empeorar las posibles lesiones.

Aunque el 112 avise a los cuerpos de seguridad, desde Mapfre aconsejan llamar a la Policía Local o a la Guardia Civil no solo para que ayuden en el lugar de los hechos, sino para que también den atestado de lo sucedido. Y es que, aunque el accidente de tráfico sea leve, los agentes se encargarán de discernir sobre quién cae la responsabilidad del accidente en caso de que los conductores no se pongan de acuerdo entre sí.

De quién es la responsabilidad

Así pues, si no hay heridos y no se considera llamar a los servicios de emergencia, sí que será de recibo avisar a los agentes de tráfico para que den cuenta de lo sucedido en el incidente, por leve que sea, siempre que los implicados no se pongan de acuerdo sobre quién ha sido el causante del accidente.

Determinar de quién ha sido la responsabilidad es importante a la hora de dar parte al seguro, ya que dependerá de ello que una compañía u otra se haga cargo de las reparaciones y de las correspondientes indemnizaciones, si fueran necesarias. Dependiendo del tipo de póliza (a todo riesgo o a terceros) y sobre quién recaiga la responsabilidad, puede ser que tengamos que asumir el coste de los daños que haya sufrido nuestro vehículo.