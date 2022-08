El método PAS: es lo que tienes que hacer ante un accidente de tráfico

En caso de accidente de circulación es muy importante seguir el método PAS:



1º Proteger: ponte el chaleco y coloca los ⚠ 🚘

2º Avisar: ☎️112🚓🚑🚒

3º Socorrer: ¡con cuidado! NO agravar las lesiones 🆘

(NO mover heridos/ NO quitar casco)



Siempre por ese orden#ViajeSeguro2022 pic.twitter.com/YJsFxgmGeb