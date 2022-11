El nuevo elemento del coche que se revisará en la ITV a partir de ahora

Los coches de fabricación posterior al 31 de marzo de 2018 tienen que tener instalado obligatoriamente el sistema eCall, una funcionalidad del vehículo que permite al conductor o a sus ocupantes ponerse en contacto directamente con los servicios de emergencia o el 112 sin tener que usar el teléfono móvil, solo pulsando el botón rojo que se encuentra dentro del vehículo. Cuando se pulsa, no solo contactamos con emergencias, sino que los servicios de asistencia reciben al mismo tiempo nuestra posición para poder localizarnos.

Ahora es probable que este sistema también sea objeto de revisión en las estaciones de la ITV. El pasado 27 de septiembre entró en vigor el Real Decreto 750/2022 en el que se incluye el eCall como elemento a inspeccionar y, obviamente, como un elemento que podría acabar en una ITV desfavorable si fallan más componentes de seguridad del coche. De todas formas, todavía no se sabe cuándo se empezará a revisar.

De aquí a mayo

Desde AECA-ITV indican que este elemento no se revisará de manera efectiva hasta que el Ministerio de Industria no lo incluya dentro del Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV, algo que podría tardar unos meses. De hecho, se estima que de aquí a mayo podría ser el plazo para que las ITV empiecen a revisar los eCall de los coches que lo lleven instalado.

El eCall es obligatorio por ley para todos los vehículos de hasta 8 plazas y vehículos comerciales ligeros homologados en Europa a partir del 31 de marzo de 2018. No lo es para motocicletas, aunque algunas ya lo equipan, al igual que si nuestro vehículo, anterior a esa fecha, lo permite, podemos instalarlo, pero no será obligatorio. Así pues, todavía no se sabe en las ITV se revisarán los coches obligados a llevar este sistema eCall o se inspeccionarán todos aquellos que lo lleven instalado.