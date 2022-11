El hilo de Twitter que recuerda algunas de las infracciones más cometidas por no respetar las señales de tráfico

Hay perfiles e hilos imperdibles en Twitter. Los hay de humor, los hay educativos y los hay que combinan las dos cosas, como es el caso de una de las últimas publicaciones del perfil @iSaBeLIiFaKe1, una parodia en tono cómico de la figura de la reina Isabel II de Reino Unido.

Muy dada (o dado) a hacer hilos, esta vez se ha dedicado a explicar las maneras de los conductores españoles cuando nos encontramos ante ciertas señales de tráfico, la mayoría de las veces bordeando la infracción. Así, ha hablado de semáforos, de cedas el paso, de stops, de rotondas... Y no ha dejado títere con cabeza.

Empezando por la señal de ceda el paso, este perfil nos ha retratado como conductores con prisa que tienden a respetar poco este tipo de señales, algo que cuando sucede puede acabar en accidente por colisión con el vehículo que tiene la prioridad. Lo mismo sucede en los stop: no vale reducir la velocidad y seguir circulando, hay que detener el vehículo hasta que sea seguro pasar (aunque no venga nadie, ya que si no nos arriesgaremos a recibir una multa de tráfico).

Los semáforos en ámbar también han sido objeto de ironía. Los conductores tienden a acelerar cuando ven el color ámbar para poder pasar el semáforo, cuando la actitud debería ser totalmente la contraria. De hecho, este es un problema de seguridad vial que también involucra a los peatones en ciudad.

Críticas para conductores y peatones por igual

#HilosdelaGranBretaña

NORMAS Y SEÑALES DE TRÁFICO, BIEN EXPLICADAS.



DENTRO HILO:

👇👇👇👇👇 — THe GHoST oF iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@iSaBeLIiFaKe1) November 14, 2022

Tampoco estos han salido ilesos de las críticas de @iSaBeLIiFaKe1. De hecho, les ha reprochado a los viandantes que crucen la calzada por todos los lados posibles menos por el correspondiente paso de peatones y que tiendan a invadir el carril bici cuando este forma parte de la acera.

Las rotondas también han recibido su mención especial, al igual que las señales de prohibido aparcar, donde muchos conductores creen que por activar los cuatro intermitentes no van a recibir una multa.

Aunque todo lo ha explicado en clave muy humorística, al final del hilo ha aprovechado para recordar que las señales y las normas de tráfico están para cumplirlas y ha aconsejado mucha precaución el volante. "La vida es demasiado valiosa para dejársela en la carretera".