El error de la DGT en Twitter que desata la polémica entre los usuarios

La DGT suele poner a prueba los conocimientos en materia de seguridad y normativa vial de sus seguidores en redes sociales. Es habitual que la Dirección General de Tráfico publique tests y preguntas sobre infracciones a las que posteriormente da las respuestas correctas. Eso sí, no siempre son las acertadas y los usuarios no tardan en hacérselo saber.

En una publicación en Twitter, la DGT mostró una imagen y lanzó una pregunta al aire: ¿qué comportamientos de los diferentes usuarios de coche, moto y patinete, además de peatones, eran incorrectos? He aquí el mencionado tuit.

Al dar las respuestas a su propia pregunta, la DGT señaló que la conductora cometía una infracción ya que está "prohibido hablar por teléfono mientras se conduce". Y este fue el primer fallo que cometió, ya que como recordaron algunos usuarios no está prohibido hablar por teléfono, sino que la conducta sancionable es coger el móvil u otro dispositivo con la mano cuando se está en marcha.

El casco no es obligatorio, sí recomendable

La siguiente respuesta errónea estaba relacionada con el usuario de un patinete eléctrico, que no llevaba casco y que, según la DGT, es obligatorio llevar, lo cual es una equivocación ya que, por el momento, no lo es. Eso sí, el mismo conductor llevaba los auriculares puestos, una infracción multada con 200 euros, algo de lo que se percataron los usuarios, pero no la propia DGT, que no mencionó nada al respecto.

Los tuits irónicos sobre estos fallos de la DGT a sus propias preguntas no tardaron en llegar. Así, Tráfico reconoció de pasada sus errores y celebró que sus seguidores hubieran podido identificar las infracciones: “IMPORTANTE: ¡Habéis pillado nuestro fallo! Efectivamente, mientras vamos en un VMP el uso del casco no es obligatorio (aunque sí lo recomendamos) y está prohibido utilizar auriculares. ¡Sois todos unos expertos en Seguridad Vial!".