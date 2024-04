Qué edad mínima hay que tener para poder alquilar una autocaravana en España

Las autocaravanas siguen siendo una parte importante de las vacaciones para muchos españoles. Aunque las ventas de este tipo de vehículos llevan años descendiendo, cada vez son más los que optan por alquilar una de estas roulottes en lugar de adquirirla en propiedad, y aprovechan para pasar unos días en familia o con amigos en algún lugar de la impresionante naturaleza de España.

Muchos prefieren alquilar una autocaravana porque además de no suponer un desembolso de tal calibre, la gran mayoría no tiene un sitio donde estacionarla permanentemente. Eso sí, quien se esté planteando arrendar una de estas casas rodantes por un tiempo debe saber que hay que cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo, y que no cualquiera puede aventurarse.

Requisitos para alquilar una autocaravana

Aunque la gran mayoría de personas crea que con tener 18 años y el carnet de conducir ya puedes alquilar una autocaravana, la realidad es totalmente distinta: hay que tener, como mínimo, 25 años para poder arrendarla, y esto afecta tanto al titular del contrato como a los conductores secundarios que aparezcan en él.

Además, por lo general solo hará falta tener un carnet en vigor para poder alquilar una de estas casas rodantes, pero si lo que se pretende es conducir una autocaravana de más de 3.500 kg, la empresa arrendadora pedirá una licencia tipo B al conductor con, al menos, dos años de antigüedad. Si ya se quiere llevar un vehículo incluso más grande y pesado, será necesario tener una de tipo C.

Los días que se tiene que alquilar una autocaravana

Por norma general, las compañías suelen establecer un número mínimo de días para poder alquilar una autocaravana, especialmente en épocas de temporada alta como Semana Santa o durante las vacaciones de verano. Por ello, es bastante probable que no consigas arrendar una si tu intención es conducirla durante solo un fin de semana.

Por otra parte, lo más habitual es que las empresas que alquilan autocaravanas y otros tipos similares pidan una fianza al cliente antes de entregarle las llaves. Esta cuantía, que podría llegar incluso a los 1.000 euros, será devuelta al arrendatario una vez termine su viaje, siempre y cuando no haya causado ningún daño. Todos estos factores como la edad necesaria, el tipo de permiso o los días mínimos que se debe viajar son muy importantes a la hora de planear unas vacaciones o una escapada con este tipo de vehículos, ya que si se cumplen, no habrá problemas.