Documentación en regla que deberías llevar en el coche si no quieres recibir una multa de hasta 3.000 euros este verano

A un día de la Operación Salida del Verano, toca revisar que todo esté preparado para salir de viaje con el coche. Además de echar un vistazo al estado mecánico del vehículo, habrá que cerciorarse de que toda la documentación necesaria para circular está en regla y que contamos con las copias pertinentes para llevarlas en la guantera o en el móvil, a través de la app miDGT.

Los documentos obligatorios, que habrá que llevar encima física (deben ser los originales o fotocopias debidamente compulsadas) o digitalmente, son el carné de conducir, la Tarjeta de Inspección Técnica (ITV) y el permiso de circulación del vehículo. La multa por no llevarlos es de 10 euros por cada documento, pero las cantidades empeoran si ya no están vigentes.

Si el carné de conducir está caducado la multa ascenderá a los 500 euros y conllevará la pérdida de 4 puntos del carné. Cabe destacar que el permiso deberá ser válido para el tipo de vehículo que se conduce. Igualmente, no tener la ITV serán 200 euros de multa y en el caso del permiso de circulación, 500 euros. Obviamente, es imprescindible llevar siempre el DNI y si la información no coincide con la del carné de conducir (la dirección, por ejemplo), la sanción será de 80 euros.

El seguro del coche

El seguro obligatorio es, como su nombre indica, imperativo para conducir sin riesgo a recibir sanciones; aunque desde el pasado 2008 y gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) ya no es necesario llevar la póliza en el coche, puesto que los agentes de tráfico pueden consultar en el momento si esta está en vigor o contratada.

No disponer de seguro para el automóvil o vehículo que se conduzca es la infracción más cara de cometer en cuanto a documentación. Un turismo estacionado puede recibir 800 euros de multa por no estar asegurado y casi el doble, 1.500 euros, si está en circulación. En el caso de sufrir un accidente y no tener póliza que nos cubra, la sanción será de hasta 3.000 euros.