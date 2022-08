Barcelona, Málaga y Madrid son tres de las ciudades más moteras de España. También son las tres localidades donde más robos de motos se acumulan por año en nuestro país y los meses de verano son los que más sustracciones acumulan. La mayoría de los robos tienen como protagonistas a las motos más vendidas y populares de cada año y muchos cacos aprovechan los descuidos y las distracciones de los conductores, más que planear un hurto tras un modelo concreto.

¿Cómo se puede evitar, o al menos reducir, el riesgo de que nos roben la moto? Pues aplicando una serie de consejos que, por banales que puedan parecer, limitarán las opciones de los cacos a quitarnos nuestra moto. AMV, aseguradora para los vehículos de dos ruedas, da ocho ideas para ello.

Una plaza de garaje

Es muy obvia, sí, pero es que es de lógica. Aunque al tener la moto en el garaje nadie nos asegura al 100% que no vayan a robárnosla, al menos será mucho más difícil que si la dejamos aparcada en la calle. Es cierto que no todos los conductores pueden ni quieren pagar una plaza garaje, pero no está de más recapacitar al respecto.

Usar una funda

Si no, siempre podemos cubrir la moto con una funda. Además de protegerla contra el clima (sol, lluvia...), estaremos dificultando a los cacos la identificación de nuestro modelo de moto, reduciendo así las posibilidades y también la dinámica del robo, al añadir un paso más que no es otro que descubrir el vehículo.

Escoger bien dónde aparcar

Escoger una zona luminosa, concurrida y transitada ayudará a que haya más testigos y que, por lo tanto, los ladrones se piensen dos veces robar nuestra moto. Si además podemos tener el vehículo controlado desde el lugar donde nos encontremos, mucho mejor. Por último, cambiar la localización del aparcamiento de manera regular ayuda a evitar que los ladrones 'fichen' nuestra moto y controlen nuestras costumbres. Al dejarla aparcada en la calle, cabe recordar que no se deberían dejar los papeles dentro de la moto.

Usar sistemas antirrobo

De entre todos los sistemas antirrobo que podemos usar para proteger nuestra moto, AMV destaca:

Alarma antirrobo. En general, el sistema antirrobo lo llevan todas las motos. El problema es que algunos cacos consiguen anularlas gracias al uso de inhibidores.

En general, el sistema antirrobo lo llevan todas las motos. El problema es que algunos cacos consiguen anularlas gracias al uso de inhibidores. Candados en U y cadenas. Están recomendados para las paradas relativamente cortas. Sirven para cruzar la cadena entre la horquilla y los discos de la rueda. Aunque también sirvan para anclar la moto a un punto fijo, cabe recordar que este gesto está prohibido en la mayoría de ciudades si involucra al mobiliario urbano (farolas, barrotes...).

Están recomendados para las paradas relativamente cortas. Sirven para cruzar la cadena entre la horquilla y los discos de la rueda. Aunque también sirvan para anclar la moto a un punto fijo, cabe recordar que este gesto está prohibido en la mayoría de ciudades si involucra al mobiliario urbano (farolas, barrotes...). Sistemas de bloqueo de manillar. Es un antirrobo ideal para usuarios de scooter.

Es un antirrobo ideal para usuarios de scooter. Wilock. Este es un sistema antirrobo para uso exclusivo en un garaje, ya que se trata de un anclaje metálico en el que se coloca la rueda delantera de la moto y que a su vez va fijado al suelo.

Este es un sistema antirrobo para uso exclusivo en un garaje, ya que se trata de un anclaje metálico en el que se coloca la rueda delantera de la moto y que a su vez va fijado al suelo. Sistemas híbridos. Desde hace un tiempo se han puesto de moda los sistemas híbridos que combinan varios antirrobos en uno. Por ejemplo, antirrobos de disco o candados con alarma incorporada.

Instalar un inmovilizador por cortacorriente

Otra medida interesante para evitar el robo de una moto es instalar un inmovilizador por cortacorriente que, como su propio nombre indica, corta la energía e impide que un vehículo se ponga en marcha.

Instalar un localizador GPS

Aunque esta medida no impide el robo de nuestra moto, un localizador GPS nos ayudará a rastrear el movimiento de nuestro vehículo y poder comunicárselo a la Policía para que hagan un seguimiento y puedan detener a los ladrones y proceder a su recuperación cuanto antes.

Caracterizar la moto

Tampoco ayuda a impedir el robo, pero la hará reconocible. Tanto si tiene algún detalle característico como si tiene algún arañazo o marca que podamos mostrar en imágenes, nos ayudará a demostrar que es de nuestra propiedad.

Un seguro ante robos

Otra idea que parece de lógica, pero no todos los conductores la contratan. Un seguro a todo riesgo ya contempla la posibilidad del robo de la moto y nos cubre en caso de producirse, pero si tenemos únicamente un seguro a terceros no estará incluido. Por ello, es muy recomendable contratar un seguro contra robo específico.