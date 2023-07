Las furgonetas ‘camperizadas’ se han convertido en una solución a la hora de vivir unas vacaciones diferentes este verano. Gracias a ellas, podemos parar donde queramos para pernoctar siempre que no acampemos, es decir, que no vayamos a sacar del vehículo ningún elemento. Si no, podemos recibir sanciones.

Por otra parte, este tipo de furgonetas permiten llevar un ritmo pausado y flexible en nuestros viajes. A continuación, te presentamos una lista con las furgonetas ‘camperizadas' más baratas del mercado español que se pueden adquirir en los concesionarios:

4 furgonetas ‘camperizadas’ nuevas por menos de 30.000 euros

1. Dacia Dokker Stemway Camperiz

Dacia Dokker Base 1.6 . KM77.COM

La firma rumana no podía faltar en presentar este tipo de modelo y como no con un precio más que asequible, que parte de los 20.000 euros. Esta furgoneta preparada por el especialista en camperizaciones Camperiz ofrece un motor de 95 caballos. Pese a su precio, la Dokker presenta un lavabo con capacidad de 42 litros, nevera, cocina de gas y una cama. Además, dentro de sus extras podemos instalar un toldo retráctil.

2. Citroën Berlingo XL XTR

Citroën Berlingo. CITROËN

La famosa furgoneta de la marca francesa, también ofrece un modelo camper a sus clientes. Esta Berlingo se puede adquirir por unos 30.000 euros, lo que le hace un modelo bastante competitivo en el mercado español. La Berlingo ofrece la posibilidad de crear un salón con mesa, gracias a que los asientos delanteros se pueden girar 360 grados. Por otra parte, puede contar con una ducha de 10 litros, además de montar nevera y una cama de 180 centímetros.

3. Peugeot Rifter by Tinkervan:

Nueva Peugeut Rifter Peugeot

La marca francesa, saca al mercado este modelo desde los 28.000 euros en su gama básica que monta un motor de 110 caballos. La Rifter ofrece cinco niveles de acabado que son el Access, Active, Nav+ y GT Line que varían el precio. Dentro de los elementos que ofrece Peugeot en esta furgoneta destaca la ducha portátil, una mesa de uso interior, varias tomas de corriente y USB y una cama extraíble de colchón viscoelástico. Por otra parte, podemos añadir como extra la nevera y el toldo exterior.

4. Renault Kangoo by Camperiz

Renault Kangoo. RENAULT

Este modelo mítico de la firma francesa, llega al mercado español desde los 29.000 euros. La Kangoo camperizada ofrece un motor de 95 caballos en su gama básica. A su vez, entre las características que destacan de este modelo destacan la cama trasera, la toma de ducha, una nevera de 15 litros, además de una cocina de gas. Si queremos tener otros elementos como el toldo, debemos de pagarlo como extra.