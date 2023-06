¿Es legal dormir en el coche o furgoneta? ¿Hay que solicitar algún permiso especial?

Viaje por España, muchas horas conduciendo, te entra el cansancio y quieres parar a dormir. Seguramente esto te haya pasado más de una vez, o simplemente quieres ahorrar, o quizás no encuentras una estancia. Por eso, más de uno se ha preguntado alguna vez: ¿es legal dormir en un vehículo? Resolvemos todas las dudas al respecto y la posible multa.

¿Es legal dormir en el coche?

La Dirección General de Tráfico lo confirma: sí se puede dormir, pero no de cualquier manera. Vamos a explicar cuándo se puede. Para comenzar, hay que distinguir entre acampar y pernoctar. No vas a poder acampar en cualquier sitio, por norma general está prohibido, salvo que estés en un lugar que esté especialmente habilitado.

¿Qué es acampar?

Acampar implica que vas a ocupar el perímetro que sobrepasa las dimensiones del coche, y que se van a sacar mesas, sillas, carpas, etc. Además, también se considera acampar, el verter líquidos a la vía pública o hacer ruido, entre otras acciones que, además, pueden ser sancionadas.

Para eso hay zonas habilitadas como son los campings, en el caso de acampar en otro lugar, se sanciona con una multa de entre 60 y 600 €, dependiendo de cada ayuntamiento. Por otro lado, si se hace en un espacio natural protegido, la sanción es aún mayor.

Un chico durmiendo en su coche. Unsplash

¿Se puede pernoctar legalmente en España?

Pernoctar se considera pasar la noche dentro del coche, sin tener fuera del vehículo nada personal; es decir, que no se va a sacar ningún elemento al exterior. Por lo tanto, siempre y cuando el vehículo esté bien aparcado no habrá ningún problema. En caso contrario se sancionará con 200 euros de multa. La DGT explica de esta manera la legalidad en la Instrucción 08/V-74:

"Mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc."

¿Qué se necesita para dormir en el coche?

La seguridad es lo principal a la hora de plantearte dormir en el coche. No obstante, existen ciertos elementos que te pueden ayudar a pasar la noche lo más cómodo posible. Si el tamaño del vehículo lo permite, siempre es buena idea introducir un colchón que se adapte a los asientos y en el que te puedas tumbar a dormir tranquilamente. Por otro lado, contar con mantas, almohada y unos parasoles que te protejan de los primeros rayos de sol del día será un extra imprescindible.