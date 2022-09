Dos es mejor que uno: así son los altavoces JBL Stage de 240 vatios que necesitas en tu coche

Uno de los sitios en los que más escuchamos música es en el coche, ya sea en el trayecto a casa, al trabajo o en un viaje largo. Por eso, todos los coches ofrecen distintos niveles de altavoces y aquellos que no tiene radio o equipo de música buscan alternativas para poner música (¡incluso desde el móvil!). No obstante, si los altavoces de tu coche se han roto, han quedado obsoletos o, simplemente, quieres completar el sonido mejorando el estéreo, te recomendamos desde 20deCompras que no dejes escapar estos altavoces JBL

El objetivo de estos dos altavoces para coche JBL Stage es proporcionar un gran sonido. 16 centímetros en el salpicadero para mejorar los sistemas estéreo de tu coche con más potencia. Además, estos altavoces subwoofer de polipropileno están diseñados para obtener la máxima resistencia y sensibilidad, ofreciendo un potente rendimiento en la gama de frecuencias ultrabajas y en las medias.

Diseñado para obtener la máxima resistencia y sensibilidad. Amazon

Son compatibles con multitud de modelos de coches y para colocar en diferentes partes del vehículo. Por otro lado, estos altavoces se han sometido a pruebas ambientales que otros modelos no superarían. La firma los somete al frío extremo, al calor, a los golpes y a la luz ultravioleta, y los hace funcionar a plena potencia durante días para que soporten el exigente clima del coche. Por tanto, no tendrás que ponerlos a prueba porque lo superarán todo.

