¿Sabes por qué los Porsche se arrancan metiendo la llave en el lado izquierdo? Su origen viene de las carreras

Si has tenido la suerte de subirte alguna vez a un vehículo Porsche, quizá te hayas fijado en un detalle de su interior que, para quien no conoce la historia de la marca, puede resultar curioso. Hablamos del hecho de que, para arrancarlo, la llave está en el lado izquierdo del volante, algo a lo que no acostumbran otros fabricantes pero que en la firma alemana tiene un significado que viene de lejos; concretamente del mundo de la competición.

La llave se colocó ahí por ahorrar tiempo en las salidas de las carreras de resistencia. PORSCHE

La marca alemana es conocida, entre otras muchas cosas, por cuidar mucho los detalles de sus coches generación tras generación, reticente a cambiar elementos que funcionan y que les han dado éxitos; claro ejemplo de ello es el diseño más que continuista de su 911. Pues bien, uno de estos elementos que se ha mantenido con el paso de los años es, precisamente, la ubicación de la llave para arrancar.

Las 24 Horas de Le Mans, responsables

Esto se lo deben a las 24 Horas de Le Mans, prueba en la que, aunque ahora se realice una salida lanzada de todos los participantes, no siempre fue así. Antiguamente, la salida de esta icónica prueba de las 24 Horas de Le Mans, así como de otras pruebas de resistencia, tenía un curioso procedimiento. Los coches esperaban situados en un lado de la recta, mientras que los pilotos lo hacían en el otro extremo. Cuando la carrera daba comienzo, los participantes tenían que correr hasta sus coches, arrancando y saliendo lo más rápido posible para situarse en una buena posición desde el inicio.

Antiguamente, la salida de las 24 Horas de Le Mans se hacía corriendo. 20Minutos

Como al entrar al coche a toda prisa, tenías que arrancar el coche, meter primera velocidad y quitar el freno de mano con la misma mano, la derecha, los ingenieros de Porsche decidieron que, si ponían la llave en el lado izquierdo del volante, permitirían a sus pilotos poner en marcha el motor con una mano y desbloquear el freno de mano y meter primera, con la otra, ganando así unos preciados segundos que podían ser cruciales en la lucha con sus rivales.

Esta innovación y picaresca por parte de Porsche es un claro ejemplo del espíritu competitivo y de perfeccionamiento a nivel de ingeniería de la marca, por lo que continuaron colocando en este lugar el punto de arranque de sus vehículos de producción. Así, la gama al completo de Porsche tiene la llave a la izquierda del volante; y si cuentan con el sistema de acceso y arranque manos libres, montan en su lugar un pulsador giratorio que imita la llave antigua, situado también en esta posición.