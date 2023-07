El Mercedes-AMG C 63 S más potente de la historia, con sus 680 CV, ya tiene precio en España

Siguiendo con Mercedes-AMG, y tras haber hablado ya de los nuevos AMG GLC, con quienes comparte propulsor, el Clase C más potente que se haya creado jamás ya tiene precios en nuestro país, tanto para su variante con carrocería berlina como para la familiar. Pero empecemos por presentar el producto para, después, intentar comprender su precio.

Está disponible tanto en carrocería berlina como en carrocería familiar. Mercedes-AMG

Meses después de que Mercedes-Benz lanzase la generación actual del Clase C, la división AMG de la firma de la estrella se ponía manos a la obra a trabajar en una variante mucho más deportiva de la misma, dando como resultado el C 43 4Matic. Esta versión aterrizó con carrocería berlina y familiar, y monta un motor de gasolina de cuatro cilindros en línea que se asocia a un sistema de microhibridación ligera, dando como resultado 408 CV de potencia y luciendo en su parabrisas la etiqueta medioambiental Eco de la DGT.

En el interior también se aprecia el toque deportivo impreso por AMG. Mercedes-AMG

Ahora bien, Mercedes-AMG no sólo tenía esta variante en la mesa de trabajo, también estaban desarrollando una versión bastante más radical y poderosa, una versión cuyo número y letra siempre han significado ser el caballo ganador de la Clase C, hablamos del AMG C 63 S, aunque en este caso llega con el apellido ‘E Performance 4Matic’ detrás.

Más potente que sus rivales, pero también más caro

Pero, ¿qué significa esto? Pues lo primero que quiere decir es que estamos ante una mecánica híbrida enchufable. Sin embargo, no es un PHEV al uso como acostumbran a hacer otras compañías, este ha asociado la electrificación al puro rendimiento en lugar de buscar la eficiencia. Así, el AMG C 63 S E Performance 4Matic combina un motor de gasolina, 2 litros y 476 CV, con otro eléctrico que da 204 CV extra, siendo el resultado de la suma unos apabullantes 680 caballos y 1.020 Nm de par motor.

A pesar de ser híbrido enchufable no cuenta con etiqueta Cero, porque no alcanza los 40 km de autonomía. Mercedes-AMG

Ahora bien, todo este rendimiento tiene como contrapartida que Mercedes-AMG ha dotado a este Clase C híbrido enchufable de una batería con muy poca capacidad, 6,1 kWh concretamente, lo que no permite que pase de 13 kilómetros su autonomía eléctrica y, por lo tanto, en España no cumple con los requisitos para hacerse con la etiqueta Cero, teniendo que conformarse con la Eco. Justo igual que en los nuevos AMG GLC, que montan la misma mecánica. Eso sí, como toda esta mezcla de combustión tradicional y electrificación se ha hecho en aras del rendimiento, el nuevo AMG C 63 S E Performance 4Matic pasa de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, cortesía también de su tracción a las cuatro ruedas.

Es capaz de hacer el 0 a 100 km/h en 3,4 segundos. Mercedes-AMG

Gracias a estas cifras, el nuevo modelo supera a su antecesor, que contaba con 510 CV, así como a sus rivales directos; el BMW M3 (también con carrocería Touring), que iguala los 510 CV de la generación anterior del AMG Clase C, y al Audi RS 4 Avant, que se queda en 450 caballos. Sin embargo, también los supera en precio, porque en España hacerse con un Mercedes-AMG C 63 S E Performance 4Matic sale por 140.881 euros, y si queremos la carrocería familiar deberemos pagar 1.950 euros más, es decir, 142.831 euros. Por su parte, un BMW M3 Touring Competition arranca en 124.000 euros, mientras que el Audi RS 4 Avant se puede adquirir desde 106.240 euros; aunque a su favor también diremos que ninguno de estos dos últimos tiene los beneficios de una etiqueta Eco en su parabrisas.