El detalle poco conocido y curioso que oculta el Jeep Compass: 'easter eggs' escondidos

Jeep está de enhorabuena, ya que su modelo Avenger ha sido nombrado Coche del año 2023 en Europa. El SUV, que se puede adquirir en España a partir de 22.000 euros y que también tiene versión 100% eléctrica e híbrida, es uno de los automóviles más vendidos de la marca estadounidense. Otro de los vehículos más comprados de la casa de Toledo (Ohio) es el Jeep Compass, que llegó al mercado en el año 2006 y que 17 años después se mantiene muy firme en el sector de la automoción.

Este Jeep puede ofrecer grandes prestaciones a sus propietarios, pero lo que pocos saben es que la marca realiza un juego muy especial con sus modelos de coche, especialmente con el Compass: la marca esconde en todos los vehículos que fabrica una serie de símbolos escondidos, conocidos como 'easter eggs' (huevos de pascua), que tienen formas y ubicaciones muy curiosas.

Los 'easter eggs' del Jeep Compass

En un vídeo publicado por la propia marca, se pueden ver los muchos dibujos y formas escondidas que Jeep ha introducido en el modelo. El más común es el de una 'cara con bigote', que se puede encontrar tanto en los faros del coche, como en ciertas piezas del habitáculo, como en los altavoces, la estructura del espejo central o en la parte interna de la puerta del maletero.

Pero esa figura no es la única que oculta Jeep en su modelo Compass: aunque no aparezca en el vídeo, al lado del embrague hay un pedal muerto con un cierto relieve, y aunque aparentemente no significa nada, esconde mucho más: son las palabras arena, nieve, ríos y rocas escritas en código morse, en un ejemplo más de los 'easter eggs' que esconde la casa estadounidense en estos coches. Además, en la luna delantera también tiene un cochecito de juguete que se camufla perfectamente con los puntos negros del parabrisas.

Los reptiles escondidos en el Jeep Compass

En este modelo también hay escondidos dos reptiles, además en sitios muy poco usuales. El primero es un pequeño lagarto situado en los grandes limpiaparabrisas del Jeep. Al estar ubicado en un lugar en el que los conductores no suelen fijarse mucho, la mayoría de propietarios no se ha dado cuenta de que está ahí.

El caso más curioso de todos es el del dibujo que se esconde en el parabrisas trasero, y es que en el borde de la luna serpentea una silueta que recuerda al célebre monstruo del Lago Ness, siendo uno de los 'easter eggs' más famosos que Jeep deja en su modelo Compass.