Hyundai abraza el tuning también para los eléctricos: su Ioniq 5 N NXP1 adelanta cómo

Hyundai Motor Company presentó en el Salón del Automóvil de Tokio su 'Ioniq 5 N NXP1', un prototipo equipado con nuevos enfoques para el paquete especial N Performance.

La compañía coreana planea mejorar la experiencia de tener vehículos eléctricos (EV) de alto rendimiento con el paquete especial N Performance, que comenzó originalmente en 2019 y continúa desarrollando piezas de preparación de alta calidad para los clientes.

Así, y siguiendo los pasos marcados anteriormente con vehículos con motor de combustión interna (ICE) como el Elantra N, el i30 N o el i20 N, Hyundai N planea ofrecer componentes de tuning especializados para modelos N totalmente eléctricos, incluido el interesante Ioniq 5 N, que tiene, como curiosidad, un sistema que simula el de sonido de un motor de combustión e incluso hace que el coche cabecee cuando 'cambiamos de marcha' (no cambia realmente porque sólo tiene una marcha) con las levas del volante.

Primero al Ioniq 5 N y luego a todos los que vengan

El prototipo 'NPX1' adelanta una serie de mejoras específicas para el Ioniq 5 N que se podrán adquirir en un futuro próximo a través de un catálogo de piezas del paquete especial N Performance. En este caso podemos ver cómo incorpora un splitter delantero de carbono, faldones laterales, difusor y alerón trasero, llantas de carbono híbridas y ligeras, pastillas de freno de alto rendimiento y muelles que reducen la altura de la carrocería. El interior del modelo conceptual se ha mejorado aún más con material Alcantara y asientos de competición.

Primero llegará este paquete al Ioniq 5 N, pero se extenderá al resto después. HYUNDAI

Los componentes de paquete especial N Performance aplicados al NPX1 se desarrollarán aún más para la producción en preparación para las ventas en 2024. A partir del Ioniq 5 N, Hyundai N ampliará la disponibilidad de los productos del paquete especial N Performance para todos los modelos N.

''En 2024, Hyundai dará un paso adelante como líder en piezas de tuning adecuadas para la era de los vehículos eléctricos de altas prestaciones, como han demostrado con este prototipo NPX1. No nos limitamos a las piezas de tuning, también estamos desarrollando la personalización del software, como el sonido y la calibración del vehículo mediante actualizaciones OTA (Over The Air), lo que abrirá una categoría completamente nueva de personalización de los vehículos eléctricos para un futuro emocionante por delante para la comunidad del tuning'', concluía Joon Park, Vicepresidente de N Brand Management Group.