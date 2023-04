Si estabas pensando en comprarte un Bugatti Chiron, te ahorramos el esfuerzo de tomar la decisión: ya no se van a fabricar más y todos los que hay en el mercado o reservados tienen su dueño apalabrado. Una de las particularidades de Bugatti es la exclusividad, algo que buscan sus clientes más fieles, ya que de cada modelo solo se produce una serie limitada de unidades.

El Bugatti Chiron es uno de los últimos hiperdeportivos presentados por la marca, en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2016, y ya se ha llegado al cupo de unidades de producción previstas por esta casa de lujo. En total, solo se han manufacturado un total de 500 unidades, incluyendo en esta cifra las versiones Sport, Pur Sport y Super Sport y Chiron Noir.

A finales de 2021, la marca anunció que las últimas unidades del Chiron estarían dedicadas a estas versiones especiales, de las que solo van a producirse unas pocas decenas. En el caso del Super Sport, la cifra cerrada son unas 30, mientras que para la versión Pur Sport es el doble. Tiene sentido, ya que el Super Sport es el modelo más potente de esta gama con cerca de 1.600 CV de potencia y un diseño muy de circuito. En el caso del Noir, se queda en una veintena.

A finales de 2021 solo quedaban 40 unidades de toda la serie de Bugatti Chiron por producir y los modelos que quedaban a disposición de los clientes para reservar eran, precisamente, los de estas dos últimas versiones, la Pur Sport y la Super Sport.

Es más, podemos dar por cerrada la producción de Bugatti Chiron tras la subasta del coche más caro del mundo, el Chiron Profilée, que se produjo mientras se alcanzó el total máximo de producción de este modelo, razón por la cual fue subastado y no vendido, para mantener la tradición de la firma francesa. El Bugatti Chiron Profilée se convirtió así no solo en el vehículo más caro jamás vendido, si no en una unidad única en su especie.

Del anonimato al escaparate de las redes sociales

Muchos de los propietarios del Bugatti Chiron son anónimos, aunque deducimos que pertenecerán al grupo de los multimillonarios. El precio de las unidades de esta gama va desde los 2,4 millones de euros hasta los 4 millones o los casi 10 del Profilée, un abanico de cifras no accesible por cualquiera.

Entre algunos de los personajes famosos que han conseguido echarle el guante a un Chiron está Cristiano Ronaldo, que lo compró en 2017 y del que ya conocemos sus gustos por los automóviles franceses (también tiene un exclusivísimo Centodieci). En la línea de futbolistas, Karim Benzema tiene otra unidad de este exclusivo deportivo.

También están en este club el cantante Bad Bunny, que acudió a un campeonate de WWE con un Bugatti Chiron Sport 110 Ans, una edición aún más especial si cabe, y el representante del dembow El Alfa, quien tiene el mismo modelo que Bad Bunny pero en rojo.