Así son los coches que tiene y conduce Jon Rahm

El deportista vizcaíno se ha ganado por méritos propios un lugar destacado en el "olimpo de los dioses” del golf. Acaba de ganar de Master de Augusta y es número 1 del mundo, pero además de grandes reconocimientos y premios en metálico, el español ha tenido y tiene oportunidad de conducir una buena colección de coches, sobre todo Mercedes, ya que es uno de sus principales patrocinadores.

Mercedes EQS SUV

El Mercedes EQS SUV es un modelo cien por cien eléctrico con capacidad para siete ocupantes. MERCEDES-BENZ

Como embajador de Mercedes, el golfista español ha exhibido en este Masters de Augusta un Mercedes EQS SUV muy especial personalizado por el artista Christopher "CR" Obetz. Casi como un presagio, uno de los laterales del coche está decorado con una imagen de él en plena celebración y su firma.

El EQS SUV es el buque insignia de Mercedes dentro de los SUV de la gama EQ cien por cien eléctrica. Supera ligeramente los 5 metros de longitud y tiene espacio para siete ocupantes. Está provisto de tracción total y su peso se acerca a las tres toneladas. La versión más potente se denomina EQS 580 4Matic, ofrece 400 kW (544 CV) y llega hasta los 600 kilómetros de autonomía. El precio de esta variante es de 172.525 euros, pero se puede acceder a la gama desde los 144.947 euros del EQS 450 4Matic de 360 CV.

Mercedes Maybach GLS 600 4Matic

Maybach es una filial de Mercedes especializada en creaciones artesanales de gran lujo. MERCEDES-BENZ

Esta limusina todoterreno es la cota máxima en cuanto a tamaño y lujo en Mercedes dentro de su segmento, y también lo ha disfrutado Rahm como vehículo familiar. Actualmente descatalogado en España, hablamos de un coche de 5,2 metros de largo cuyo interior tiene una enorme capacidad para disfrutar del ambiente de gran lujo que ofrece la marca de la estrella a través de la filial especializada Maybach. Destacan sobremanera sus butacas posteriores individuales, que prácticamente se convierten en cama. La mecánica que impulsa a este modelo es un 8 cilindros en V gasolina con hibridación ligera que llega casi hasta los 560 CV de potencia, tiene tracción total y suspensión neumática para viajar con la máxima comodidad.

Mercedes Clase G63 AMG

El todoterreno de gran tamaño de la Clase G de Mercedes es uno de los que Rahm tiene en propiedad. MERCEDES-BENZ

Este coche trasciende lo meramente promocional en el caso de Jon Rahm, porque tiene uno en su garaje. Se trata de un todoterreno de formas clásicas y angulosas que mide 4,8 metros de longitud, por 1,96 de alto y 1,98 de ancho. Por su orientación es un coche con capacidad todo terreno, pero el toque de la división deportiva AMG hace que su desempeño sobre asfalto sea también impresionante. Parte de la “culpa” la tiene el motor V8 de 585 caballos que lo impulsa, el cual permite a esta “bestia” de 2,5 toneladas acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, que se dice pronto. El precio es tan astronómico como su potencial: 216.800 euros.

Mercedes Clase S

La Clase S es una de las berlinas de representación más populares del mercado. MERCEDES-BENZ

No todos son SUV o todoterreno. Como buen embajador de marca, Jon Rahm también ha conducido la berlina de representación por excelencia, la Clase S. Aunque está a punto de renovarse, este modelo también supera los 5 metros de longitud y cuenta con mecánicas que van de los 286 a los 510 caballos de potencia de su versión híbrida enchufable, en todos los casos con un equipamiento muy completo para viajar con la máxima seguridad y confort. El rango de precios oscila entre los 115.000 y los 150.000 euros.

Porsche 911

Con sus primeros éxitos deportivos de calado, Rahm "se premió" con un Porsche de color rojo. PORSCHE

No solo Mercedes. Una de las grandes cualidades de Rahm es que es una persona muy discreta. Antes de ser la figura que es hoy, tras sus primeros éxitos, Jon adquirió uno de los coches con los que soñaba, un Porsche 911. Tenía solo 21 años de edad y declaró que esa compra no le gustaría mucho a sus padres… En aquel año una de las novedades de la factoría Porsche era el 911 GTS, una versión con motor bóxer de 6 cilindros que desarrollaba 450 CV de potencia capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos, pero no hay constancia de que fuera este el elegido entre la amplia gama de versiones del fabricante germano: solo confesó que era de color rojo y que verlo día a día en su garaje simbolizaba lo que había conseguido hasta ese momento.