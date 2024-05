El Citroën Ami se renueva: nuevo color, nueva versión Peps y nuevo módulo para el Cargo, que libera el asiento del copiloto

Cuatro años después de su lanzamiento al mercado, el Citroën Ami ha experimentado una transformación, adoptando una nuevo tono 'Night Sepia', un marrón oscuro crudo parecido al que vimos en el Ami Buggy que le da mayor consistencia y fuerza, sin perder su carácter distintivo. Desde abril de 2020, se han vendido cerca de 50.000 Citroën Ami en 14 mercados, lo que lo convierte en un vehículo bastante popular que ha cambiado el panorama de la movilidad urbana y periurbana. El Citroën Ami, además, puede utilizarse en España a partir de los 15 años, sin carnet de conducir, con dos plazas, una velocidad máxima limitada a 45 km/h (es un cuadriciclo ligero) y con una autonomía eléctrica de hasta 75 kilómetros.

Las puertas se abren en sentidos opuestos porque así sólo hay que fabricar una. CITROËN

Ahora, la gama cambia. Así, el Citroën Ami ha conservado lo mejor de las versiones Tonic y Pop para crear una nueva, la Peps, que presenta un estilo atractivo hecho de contrastes, toques de color y grafismos, así como accesorios ingeniosos. Citroën también ha escuchado atentamente a sus clientes y ha mejorado su versión Cargo con un módulo llamado 'My Cargo Kit', disponible como accesorio, que ofrece una mayor versatilidad de uso para el Ami. Ya no es necesario sacrificar el asiento del pasajero. Los clientes pueden elegir entre llevar un pasajero o desplegar este módulo, que ofrece un volumen de carga práctico y fácil de instalar. Se puede cargar hasta 200 litros de carga bajo la red de almacenamiento, con un volumen total de 340 litros en todo el vehículo.

Nuevo tono Night Sepia

En España puede conducirse desde los 15 años sin carnet. CITROËN

Para conmemorar su cuarto aniversario, el Ami recibe un nuevo color de carrocería que sustituye al azul original y que se aplicará en toda la gama. Tintado en toda la carrocería, el nuevo Night Sepia es un marrón oscuro que confiere al Ami presencia y personalidad. Este tono más oscuro, a medio camino entre el marrón y el gris, confiere al Ami mayor profundidad y calidad, al tiempo que realza los registros cálidos y naturales. Es un color versátil que combina a la perfección con las diferentes animaciones de color y pegatinas que ofrece el Ami. Este marrón crea un ambiente a la vez elegante y relajado, dependiendo de cómo se combine con otros colores y materiales.

Nueva versión My Ami Peps

Citroën renueva su gama con el lanzamiento de My Ami Peps, una versión de gama alta que combina lo mejor de las versiones Pop y Tonic. Esta versión complementa el Ami de entrada de gama y las versiones My Ami Orange, Grey y Blue de gama media.

Estrena nuevo color Night Sepia. CITROËN

Por fuera, My Ami Peps es una versión dinámica del Ami. La versión Peps tiene un frontal muy expresivo, con una franja gráfica negra bajo el parabrisas, animada por adhesivos horizontales amarillo ácido y contornos de los faros negros. El alerón trasero, 4 embellecedores en las ruedas con decoración blanca, 2 adhesivos en el panel del cuarto trasero y 2 adhesivos en los umbrales de las puertas añaden un toque dinámico.

El nuevo módulo My Cargo Kit es opcional y puede plegarse y desplegarse. CITROËN

Estos elementos de diseño de alto contraste se basan en colores vivos como el rojo infrarrojo enérgico y el amarillo vibrante. Presentan formas geométricas distintivas que recuerdan al mundo de los videojuegos. El número 2 es un guiño al número que aparece en los coches de carreras.

Gracias a este nuevo My Cargo Kit no hay que renunciar al asiento del acompañante. CITROËN

En el interior de My Ami Peps, los usuarios encontrarán accesorios funcionales como el clip para smartphone, las redes de puerta con banda naranja, la red de separación central, el gancho para bolsas amarillo y los tres compartimentos portaobjetos naranjas. El interior también cuenta con dos correas de apertura y costuras en las alfombrillas naranjas. El cuadro de conectividad 'My Connect box' te permite conectar tu smartphone al Ami para acceder a todos tus datos (autonomía disponible, kilometraje, alertas de mantenimiento, etc.). Para el infoentretenimiento, ofrece la interfaz 'My Ami Play', que convierte tu smartphone en un salpicadero con acceso rápido a la navegación, la música, la radio y las llamadas telefónicas. Todas estas funciones se controlan a distancia mediante el botón Citroën Switch situado en el volante, para que puedas mantener los ojos en la carretera y conducir con total tranquilidad y seguridad.