Así es el A290 Beta, el muy deportivo ‘Renault 5’ de Alpine

No es la primera vez que Alpine y el Renault 5 cruzan sus caminos. A mediados de los años 70 del siglo pasado vio la luz el primero de varios Renault 5 Alpine, en aquel caso con la empresa de Jean Rédélé ejerciendo como preparadora. Ahora las circunstancias son distintas, ya que Alpine actúa como marca independiente y se sirve de la próxima generación del Renault 5, que se lanzará en 2024, para crear este espectacular concepto deportivo con mecánica cien por cien eléctrica.

Este modelo también simboliza la expansión de Alpine más allá de su actual y espectacular deportivo A110, y además lo hace en clave eléctrica, por supuesto sin renunciar a su ADN deportivo.

Este modelo urbano rezuma deportividad por los cuatro costados. ALPINE

El nombre A290 Beta responde a la estrategia global de nomenclatura de Alpine, en la que todos los modelos comienzan con la letra "A" seguida de tres números. En este caso el 2 corresponde al segmento al que pertenece, el B, y el 90 se refiere a la futura gama “lifestyle” de la marca. Beta, letra que se representa en el coche con la grafía griega, indica que estamos ante una fase previa o prototipo anterior al modelo definitivo.

Así las cosas, estamos ante un coche urbano, y por tanto mide solo 4,05 metros de largo, por 1,85 de ancho y 1,48 de alto. Obviamente, su espectacular diseño llama la atención por las vías ensanchadas y al trabajo aerodinámico, con grandes tomas de aire, retrovisores “flotantes” y unas llantas tricolor (en blanco, negro y azul) de 20 pulgadas y diseño vanguardista que se asientan sobre unos neumáticos específicos desarrollados por Michelin para este y los futuros modelos eléctricos de Alpine.

El interior se basa en los coches de competición, algo de lo que Alpine sabe mucho. ALPINE

Hay tras asientos tipo bucket realizados en carbono, el del conductor más grande y en posición adelantada. ALPINE

Un coche con mucha luz

También salta a la vista la doble firma luminosa en forma de X delante y los filamentos LED verticales que ejercen de luz diurna en la parte trasera. La carrocería, por su parte, presenta diversos contrastes, como el color blanco “nieve” en combinación con el tono oscuro de los protectores inferiores de carbono forjado y los elementos en negro del techo y el capó.

La parte interior es mucho más conceptual y no será definitiva. Inspirado en un coche de competición, el volante y el asiento principal se han posicionado en el centro del habitáculo, como si de un coche de competición se tratara, y a cada lado hay otros dos asientos para los acompañantes. Los tres asientos son tipo bucket, están realizados en carbono y cuentan con arneses de seguridad en lugar de los clásicos cinturones.

El blanco de la carrocería contrasta con el color oscuro del techo, del capó y de los protectores inferiores. ALPINE

El puesto de conducción es diáfano y minimalista, con un salpicadero en forma de flecha que integra una llamativa luz ambiental y un panel de instrumentos que recorre todo el ancho del habitáculo. El volante multifunción tiene mucho grosor, está achatado por arriba y por abajo y cuenta con la única pantalla del coche para la información principal de conducción. En la parte frontal del techo, como en un avión, hay una consola para acceder rápidamente a varias funciones: cortacorrientes, intermitentes o el reglaje de las luces.

Dos motores

Alpine no ha revelado especificación alguna de la mecánica del A290 Beta, solo ha comunicado que incorpora dos motores eléctricos colocados en la parte delantera del vehículo. Aunque suponemos que no faltarán de prestaciones, Alpine no obstante ha integrado en el volante un botón “OV” (overtake) para obtener el máximo potencial mecánico durante 10 segundos, una solución que integrarán los futuros modelos de producción de la marca. Adicionalmente, se ha apostado por la tecnología Torque Vectoring (vectorización selectiva del par) que permite controlar la fuerza que se transmite a cada rueda por separado.

Espectacular el diseño y el tamaño del alerón trasero. ALPINE

Las finas luces LED verticales sirven para distinguirlo en la conducción diurna. ALPINE

La letra griega Beta en la denominación sirve para distinguirlo como modelo prototipo que no es el definitivo. ALPINE

Todo ello se une al profundo trabajo de puesta a punto de chasis para que sea ágil y controlable, pero a la vez estable y eficaz. Para regular su “temperamento” dispone de tres modos de conducción: wet (mojado), dry (seco) y full (completo), los cuales se adecúan a las diferentes circunstancias del asfalto y a las prefefencias de quien se pone al volante.

Está claro que el A290 Beta no es un coche cualquiera. Está impregnado de toda la deportividad que la marca puede otorgar, y lo bueno es que habrá más modelos con igual talante, un nuevo crossover y el sustituto del A110, siempre con la tecnología cien por cien eléctrica que marcará el futuro de Alpine.