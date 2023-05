Los taxis voladores o drones de transporte de pasajeros son modelos de movilidad que ya llevan tiempo interesando a ingenieros y empresas. Hay diversos prototipos en pruebas y cada vez están más cerca de convertirse una realidad. En España, gracias a la empresa NextNorth, ya lo son. Des pues su presentación oficial durante el pasado mundial de Qatar, esta empresa va a empezar a operar en nuestro país.

Su objetivo es revolucionar la aviación de última milla, ofreciendo una forma de movilidad aérea que permita al público ahorrar hasta un 80% del tiempo en trayectos, en la misma isla o entre islas, reservando los vuelos a través de esta compañía.

Las aeronaves que se van a utilizar son eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), una alternativa de transporte más sostenible que las formas tradicionales de movilidad aérea ya que eliminan el impacto negativo que tienen los motores que funcionan con carburantes.

Así son los aerotaxis de NextNorth

Estos aerotaxis son totalmente eléctricos, cómodos y silenciosos. La idea de funcionamiento es que los usuarios puedan escoger plazas en vuelos determinados o, incluso, que puedan acabar reservando una aeronave entera si así la necesitan. Esta oferta de ridesharing servirá para democratizar los viajes entre las islas.

Una de las aeronaves que operarán en Baleares. NextNorth

La compañía va a empezar operando de manera temporal con helicópteros para poder detectar cuáles son las mejores rutas y localizaciones antes de introducir los eVTOL en el espacio aéreo, ofreciendo una "alternativa de movilidad a algunas de las rutas terrestres y marítimas", han comentado desde la compañía.

De la mano con la implementación de estas rutas, se construirán vertipuertos y lockers logísticos, que conectarán las nuevas rutas aéreas con la movilidad en tierra. Su construcción correrá a cargo de Bluenest. Con todo el conjunto técnico y logístico, estas aeronaves serán una gran solución eficiente tanto para el transporte de pasajeros como para la entrega de última milla.