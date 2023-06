Una patata o un pintauñas: dos de los curiosos objetos que te salvarán de una situación peligrosa en el coche

Muchas veces nuestro coche no se encuentra en el mejor de los estados y eso, sin duda alguna, es un peligro tanto para nosotros como para los que están en nuestro alrededor. Lo ideal es ir al taller y arreglar esos problemas que pueda tener el coche antes de aventurarnos a una ruta por España. Pero muchas veces las averías o accidentes nos pillan de improvisto y no está de más tener algún truco para salir de apuros.

¿Qué hacer para que no se siga rompiendo la luna?



Si tenemos el parabrisas roto, muchas veces entrará aire que nos dificultará la visión. Si necesitamos seguir desplazándonos, podemos atar una cuerda estrecha de un lado a otro del marco del parabrisas a la altura de los ojos. Así no perderemos visibilidad, ya que no entrará aire. No obstante, también es una buena idea usar gafas siempre que se pueda.

En el caso de que tengamos una pequeña grieta, por piedras que dan en el parabrisas, hay una solución rápida para evitar que se haga más grande. Si le aplicamos esmalte pintauñas por ambos lados, el tamaño de la grieta no aumentará, porque quedará protegido por el producto. Es recomendable dar varias capas para tener mayor efectividad.

Por su parte, en las ventanillas, si tenemos una rota, podemos colocar un plástico con cinta americana. Es algo útil, sobre todo si llueve. Hay que tener mucho cuidado si es en las delanteras, tiene que ser lo más transparente posible, lo menos arrugado y más fino para no perder visibilidad. Si ha perdido sujeción, lo ideal es subir la ventanilla hasta arriba y sujetarla con un destornillador a modo de palanca.

Un hombre llamando a la grúa tras una avería. Getty Images

El truco para cargar la batería del coche

Si encontramos la batería gastada o el motor no arranca por alguna razón, existe un método para intentar arrancar el coche. Solo necesitamos una cuerda resistente. Hay que subir una de las ruedas delanteras con el gato y afianzarlo bien. Después, con las llaves puestas en el contacto, hay que meter la 3ª o 4ª marcha. A continuación, enrollaremos la cuerda en la rueda levantada y tiraremos hacia nosotros hasta que el coche arranque y el movimiento cargue la batería y el motor.

Patata, alcohol o pimentón para averías del coche

Una patata, lejos de lo que pueda parecer, puede sernos de mucha utilidad en el coche. Si tenemos humedad en los cristales y se nos han estropeado las escobillas del limpiaparabrisas. En el caso de que haya lluvia fina o moderada; la patata, como repelente del agua, podría servirnos para conducir si perdemos visibilidad en el parabrisas.

El pimentón también nos puede salvar. Sirve para taponar pequeños orificios en el radiador del coche. Al ser polvo, se mete en cualquier sitio y solidifica bastante bien. Lo ideal para salir de un apuro.

Y para acabar, también es llamativo el uso que algunas personas hacen del alcohol: brandi, aguardiente, whisky o vino son muy útiles para sustituir el líquido de frenos. En el caso de que haya bajado el nivel, es una vía de salida por su nivel de etanol. También puede servir como líquido refrigerante. Pero todo siempre, en caso de emergencia extrema.