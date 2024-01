2023, el año de BYD: líder mundial en ventas de vehículos enchufables y dentro de los 10 mayores fabricantes del planeta

BYD ha cerrado el 2023 con un volumen de ventas récord, superando el objetivo de 3 millones de ventas anuales y convirtiéndose en el fabricante con mayor número de ventas de vehículos enchufables (eléctricos + híbridos enchufables) en el mundo por segundo año consecutivo. Lo que sí ha logrado por primera vez en el pasado año es convertirse en uno de los 10 mayores vendedores de automóviles del mundo, y en el mercado chino, BYD mantuvo su posición como fabricante de automóviles más vendido.

Si analizamos el último mes del año, diciembre de 2023, se vendieron 341.043 vehículos enchufables, aumentando las ventas un 45% respecto a diciembre del 2022, para culminar con un total de 3.024.417 vehículos vendidos en todo el año 2023, lo que supone un importante aumento del 61,9% respecto al 2022.

La globalización de BYD

La presencia de BYD en el mercado internacional es uno de los factores ue ha determinado este aumento de forma tan notable en 2023, con un crecimiento de las exportaciones del 334,2%, hasta alcanzar las 242.765 unidades, y extendiendo su presencia a más de 70 países de 6 continentes. Así, la gama de productos de BYD no sólo han logrado el reconocimiento de un gran número de compradores en todo el mundo, sino que también han recibido multitud de reconocimientos como el premio 'Best Buy Car of Europe 2024' del Dolphin o la elección del Seal como finalista del Car of the Year 2024.

Una amplia matriz de marcas

En 2023, BYD completó su matriz de marcas, incluyendo las series Dynasty, Ocean, Denza, Fangchengbao y Yangwang. Esta evolución consolida la posición de BYD con una de las carteras de producto más amplias en el mercado de vehículos enchufables de todo el mundo.

El Fangchengbao Bao 5. BYD

Las series Dynasty y Ocean alcanzaron un aumento del 55,3% respecto al año anterior. Denza, la marca premium de BYD, vendió 127.840 unidades en 2023, con el D9 como el monovolúmen más vendido del año.

El Yangwang U8 recuerda claramente al nuevo Land Rover Defender. YANGWANG

Yangwang, división de lujo de BYD, y Fangchengbao dedicada a producir vehículos especializados y personalizables, se lanzaron en 2023 e iniciaron sus entregas en noviembre, recibiendo una excelente respuesta del mercado. El Yangwang U8 (con cierta similitud sospechosa con el Land Rover Defender) se convirtió en líder de ventas en el segmento de lujo de vehículos enchufables, mientras que el Bao 5 se afianzó en el segmento todoterreno.