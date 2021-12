¿Viajas a Madrid por Navidad? Recuerda las normas de Madrid 360 para evitar multas

Apenas quedan 10 días para Nochebuena y de cara a esta señalada fecha de las Navidades es muy habitual que existan desplazamientos para volver a juntarnos con familiares que viven fuera. Uno de las ciudades de destino para españoles de cualquier provincia suele ser Madrid, bien sea por motivos laborales o académicos.

Por esta razón, no es raro que durante la Navidad haya un cierto flujo de tráfico desde la capital pero también hacia ella. Para todos aquellos que decidan coger el coche y acercarse a Madrid a pasar Nochebuena o Nochevieja (y aprovechar para ver las campanadas desde la Puerta del Sol) cabe lanzar una advertencia: cuidado con el coche y las multas de Madrid Central.

La nueva Zona de Emisiones Bajas de la zona centro de Madrid ya está en marcha y multando bajo el paraguas del plan anticontaminación de Almeida Madrid 360. Si llegas a Madrid en coche, te conviene conocer los siguientes datos para evitar multas de tráfico.

Cuáles son las zonas restringidas y qué coches pueden entrar

Las zonas de bajas emisiones limitadas por cámaras del nuevo Madrid 360 son la zona centro (el antiguo Madrid Central) y la zona de Plaza Elíptica. Las calles que las delimitan son las que se muestran en este gráfico.

Límites de las zonas de emisiones bajas de Madrid 360. Carlos Gámez

Una vez que conocemos las zonas con tráfico limitado, habrá que descubrir si nuestro vehículo puede o no puede circular por estas nuevas zonas de bajas. Para saberlo simplemente hay que consultar nuestra etiqueta medioambiental de la DGT. Si no tenemos etiqueta o la etiqueta es A, no podremos acceder con el coche a estas zonas limitadas.

Si tenemos una etiqueta B o C, podremos entrar con nuestro coche a Madrid Central, sin restricción horaria, únicamente para aparcarlo en un aparcamiento público o un garaje privado. En este caso, si contamos con una invitación de un residente en la zona de Madrid Central o tenemos movilidad reducida, sí podremos aparcar en la calle o circular.

Si, por el contrario, circulamos con un coche con etiqueta ECO o 0, podremos entrar a las zonas de bajas emisiones de Madrid sin problemas y circular con libertad.