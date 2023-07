La Guardia Civil anuncia en Instagram el fin de los triángulos: dónde comprar la señal luminosa V16 homologada por la DGT

"Atención, conductores, ya no hace falta el triángulo en autovías y autopistas", así lo anunciaba este 1 de julio la Guardia Civil a través de sus redes sociales como Instagram. Por tanto, este verano ya no será necesario salir del vehículo en caso de avería o accidente y colocar los triángulos en autovías ni autopistas. El motivo, tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), su máximo responsable Pere Navarro, es evitar atropellos, ya que se ha detectado un riesgo alto cuando se baja del vehículo para colocar los triángulos.

Este es el anuncio que la Guardia Civil colgó en redes sociales (@guardiacivil062) para comunicar la nueva medida a los conductores.

Así que, es un hecho que se ha eximido jurídicamente a conductores de esta obligación, pero, deberán ser sustituidos por una señal luminosa V16 homologada por la DGT en 2026. Así que, si todavía no cuentas con la tuya y no quieres arriesgarte a comprar modelos no homologados, este de menos de 24 euros a la venta en Amazon sí lo está. Para no arriesgarte a quedarte dentro del coche sin ningún tipo de señal para otros coches cuando tengas una avería.

Tráfico ha justificado su decisión en el elevado número de personas fallecidas en autopistas y autovías en los últimos años, ya que la media de peatones fallecidos atropellados tras bajarse del vehículo para colocar los triángulos en los últimos cinco años, tal y como explica, es de 22 personas. La exención quedará sin efecto el 1 de enero de 2026, fecha en la que ya será obligatorio para todos los conductores llevar en el vehículo la señal luminosa V-16, que sustituirá de forma definitiva a los triángulos, ha informado Tráfico.

Muchos países ya han tomado también la medida. Así que, si quieres empezar a usar la señal que evitará que tengas que salir del coche en la vía y que será obligatoria en 2026 en todas las carreteras, busca siempre modelos homologados como el anterior a la venta en Amazon.

