Las multas por no pasar la ITV han subido en España un 65% en los últimos 10 años

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los conductores en España, y no tenerla al día puede acarrear multas significativas que van desde los 200 a los 500 euros si no se pasa adecuadamente.

Pues bien, las cifras de sanciones vinculadas a la ITV han experimentado un notable aumento de nada menos que del 65% en los últimos diez años (hasta 2023). Este incremento en las multas, no solo representa una preocupación para los conductores, sino que también se vuelve a traducir en un peligro potencial en las carreteras. Actualmente, 3 de cada 10 coches circulan sin la revisión obligatoria. Para muchos conductores, preparar el vehículo para la ITV implica costos adicionales que no pueden o no quieren asumir.

Entre los fallos más comunes que pueden resultar en una negativa en la ITV se encuentran problemas en el motor, exceso de emisiones, fallos en el alumbrado y señalización, problemas en ejes y neumáticos, así como fallas en los frenos y pastillas.

Se necesitan cambios urgentes

Resulta sorprendente y alarmante cómo el 30% de todo el parque móvil puede circular sin ITV, pero evidencia una vez más la pérdida de poder adquisitivo en España en los últimos años, con cada vez más gente en situación límite para cubrir su coste de vida, y donde el vehículo parece ser la última de las preocupaciones, a pesar de ser, en muchos casos, el único medio de transporte posible para trabajar, desplazarse hasta el puesto de trabajo o incluso poder entrar en un puesto, ya que muchos piden vehículo propio.

Esto sólo es un dato más que demuestra la necesidad de cambios a la hora de prohibir y exigir a una población sin poder de elección, que cambien de vehículo por uno menos contaminante. Se han de buscar soluciones para acercar vehículos más nuevos (y con ello más respetuosos con el medio ambiente) a todo el mundo, y de este modo sacar de la circulación vehículos viejos y con problemas. Pero para que todo el mundo pueda mantener su derecho a la libertad de movimiento, no se puede exigir el coche eléctrico como salvación inmediata porque, al menos en España, estamos aún lejos de que esta sea la solución de movilidad que impere. Y como recordatorio, de las ventas de vehículos de ocasión del pasado año, el mayor porcentaje del pastel sigue llevándoselo, en pleno 2023, el diésel.