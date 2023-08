Multas de hasta 6.000 euros y 6 puntos de carnet por manipular la matrícula de tu vehículo

Al contrario que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, en España no existe una 'cultura de la matrícula', en la que los millones de conductores personalizan sus placas a su antojo para poner en ellas lo que deseen. El Reglamento General de Vehículos recoge esto como ilegal, y la cuantía de la multa puede ser astronómica.

En España, el número identificativo de cada vehículo es único y no está permitido cambiarlo bajo ningún concepto. Además, es obligatorio llevar una placa colocada en la parte delantera del coche y otra exactamente igual en la parte posterior, tal y como indica la DGT. Si no se llevan colocadas correctamente, también puede haber una sanción económica.

Las multas por manipular la matrícula

Matrícula modificada en un camión POLICÍA LOCAL DE GANDIA

Si un conductor decide cambiar unilateralmente la identificación de la matrícula, ya sea algunos de los cuatro números o las tres letras, el monto a pagar puede ascender hasta los 6.000 euros. Pero no solo eso, sino que también perderá hasta seis puntos del carnet de conducir debido a su irresponsable acción.

Las multas por no llevar bien colocada la matrícula

Mucho menos grave, aunque no por ello menos sancionable, es llevar mal colocada las placas reglamentarias en el vehículo. Si falta alguna de las dos obligatorias (delantera y trasera), no es lo suficientemente visible o por el desgaste sufrido no se puede leer con facilidad, la multa asciende hasta los 200 euros.

¿Qué se puede personalizar en las matrículas?

Mientras que no se puede manipular el contenido de la matrícula en sí, lo que sí se puede cambiar es la placa como tal. Uno de esos aspectos que se puede modificar es la forma de la placa (las medidas establecidas son de 52 centímetros de largo por 11 de alto). Por lo tanto, se puede sustituir la típica placa rectangular por una hexagonal u octogonal, ya que apenas se nota la diferencia respecto a la más común.

Otro elemento que se puede cambiar, aunque muy ligeramente, es el fondo de la placa. Se pueden añadir dibujos geométricos detrás de los números y las letras identificativas, pero siempre que sean muy suaves y no alteren la legibilidad del contenido, por lo que las "decoraciones" deben ser o muy pequeñas o muy tenues. Y bajo ningún concepto pueden representar ningún símbolo.

Por último, el tercer factor que puede sufrir cambios es el material de las propias matrículas. Actualmente se puede escoger entre dos tipos de placas, de aluminio o de metacrilato, pero, como siempre, no deben impedir la correcta lectura de números y de letras.