El parque automovilístico español va envejeciendo poco a poco y cada año la edad media de los coches que circulan por nuestras carreteras es más preocupante. Y es que, a más edad, más fallos mecánicos y de seguridad vial puede dar. Los coches más viejos no incorporan las nuevas tecnologías de seguridad, emiten más emisiones contaminantes y representan y un mayor peligro para la seguridad vial.

Según los datos de ANFAC, la media de edad del parque móvil es España a fecha de 2020, con los últimos datos consolidados, es de 13,1 años, una cifra que se incrementa con el paso del tiempo. Igualmente, más de 16 millones de vehículos tienen más de 15 años de antigüedad, algo preocupante.

No obstante, este envejecimiento activo de los coches no se da por igual en todas las comunidades autónomas. Y es que, por supuesto, no en toda España se tiene el mismo poder adquisitivo, algo que influye y mucho en la renovación de coches. Así quedaría repartido el mapa según la antigüedad de sus coches.

Mapa de las edades medias de los coches en España. 20minutos

En Extremadura están los coches más viejos

Gana Extremadura con más de 15 años de media, a quien siguen Castilla-La Mancha con 14,6 años y Castilla y León con la misma edad. En el otro lado, se encuentran Madrid con una media de 10,4 años, Cataluña, con 12,5 años (habría que analizar en ambas ciudades cada caso, ya que esta cifra se trata de una media que balancearán coches muy antiguos y modelos recién estrenados) y Baleares, con una cifra similar.

A excepción del País Vasco, el resto de comunidades oscilan entre coches viejos o muy viejos, como se puede ver en el mapa y en más de la mitad del territorio la circulación está dominada por coches con una edad media de 15 años o más, unas circunstancias muy peligrosas para la seguridad vial.