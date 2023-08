Cuánto cuesta un Ferrari en España: precios, ofertas y dónde comprarlos

Uno de los mayores sueños de todos -o casi todos- los amantes del automovilismo es poseer un vehículo de la conocida marca italiana del cavallino rampante. La marca Ferrari es de las más potentes y valoradas del mercado y si tu estilo de conducción es veloz y eficaz, sin duda alguna, deberías tener un coche de este tipo. Eso sí, en España, estos automóviles valen 'un ojo de la cara', puesto que tienen un precio de partida de 220.000 euros.

¿Cuál es el precio de un Ferrari?

Como ya hemos mencionado en el párrafo anterior, la marca Ferrari es de las más significativas en el mundo del motor. Si tu intención es comprar un vehículo nuevo en el concesionario de la marca italiana, lo más habitual es que sus precios de inicio ronden los 200.000 euros, como es el caso del modelo Roma, el cual llegará hasta los 250.000€ si lo quieres completamente equipado. Una auténtica bestia del automovilismo capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tres o cuatro segundos y alcanzar los 320 km/h.

No obstante, este modelo anterior es el más barato de la marca Ferrari a día de hoy. Por el camino te encontrarás con diversos modelos hasta llegar a los más caros de este 2023. El Ferrari 812, uno de los más potentes del mercado con 800 CV de potencia, está valorado en unos 315.000 euros. El Ferrari PuroSangre, uno de los coches más revolucionarios de la marca de Enzo y que posee unos 725 CV, tiene un precio de partida de 328.000 euros.

Ferrari S90 Spider. FERRARI

Y, para finalizar, el más caro de este 2023 tiene nombre y apellidos: Ferrari SF90 Stradale. Este coche, que valorado en más de 465.000€, alcanza los 340 kilómetros por hora y contiene un motor de combustión interna V8 atmosférico de cuatro litros que brinda 780 CV de pura potencia.

Ofertas de segunda mano de Ferrari

Si tu deseo es obtener un Ferrari y no te importa no estrenar el vehículo, hay diferentes portales donde los propietarios venden sus respectivos modelos del 'caballo' a precios muy económicos. Eso sí, no tendrás el placer de 'quitar el plástico' a tu 'nuevo' y flamante automóvil. En Coches.net podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo Ferrari: vehículos que rondan los 43.000 euros, como es el caso del Ferrari Mondial 3.2 Cabrio hasta los 1.260.000 millones de euros del Ferrari F12 Berlinetta.

No obstante y según el presupuesto del que contengas, hay distintos modelos con una calidad/precio absoluta y que pueden ser muy recomendables para disfrutar de tu nuevo y estiloso vehículo. Ferrari California 2 (166.000€), 488 GTB (210.000€), Portofino T V8 (240.000€), el exclusivo Ferrari 458 Italia (330.000€), el negro brillante del modelo 812 Superfast (405.000€) o el clásico Ferrari 488 Spider DCT (640.000€), son algunos de los modelos que están disponibles y que son vendidos por particulares o agencias en el mercado de segunda mano.

¿Dónde comprar un Ferrari en España?

En nuestro país hay distintas ubicaciones donde podrás obtener un vehículo Ferrari a estrenar. En España, solo hay cuatro localizaciones oficiales de la marca líder del automovilismo. La primera y más relevante se encuentra en la capital de España, Madrid. En Santogal Automóviles S.L. podrás encontrar los mejores modelos de Ferrari listos para su estreno en las carreteras españolas.

Cuando se encuentra estático, las tomas de aire se cierran y el alerón puede desmontarse. Ferrari

Otro de los puntos de venta más significativos se encuentra en Barcelona, concretamente en Cars Gallery. Esta famosa empresa contiene, además, una franquicia en Valencia, otra de las ubicaciones de la costa mediterránea. Para finalizar, San Pedro de Alcántara, en Málaga, también cuenta con un concesionario oficial de la marca Ferrari en la calle Salamanca.

No obstante, y como mencionamos anteriormente, hay un sinfín de propietarios que venden sus respectivos vehículos de la marca Ferrari en portales de segunda mano. Por ello, hay tendrías que desplazarte hasta la ciudad donde se encuentre el automóvil para poder hacerte con tu sueño más preciado. Murcia, San Sebastián, Sevilla, Bilbao, Albacete, Oviedo, Leganés, Alcorcón, Marbella, Palma de Mallorca, Tenerife, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Tarifa o Córdoba, son algunas de los puntos donde hay Ferraris en venta de segunda mano.