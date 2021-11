La batería sigue siendo la principal causa de las averías del coche. Según los informes del RACE, el año pasado aumentaron en un 23,8% las incidencias atendidas por problemas con la batería del coche, llegando a registrarse 313.773 asistencias en carretera motivadas por esta razón.

El fabricante de baterías Clarios ha querido recordar, aprovechando la llegada del frío, que la mitad de estos fallos no se habría producido de haber llevado al día un correcto mantenimiento y cuidado de la batería del coche. Es fundamental revisar este componente para evitar problemas de funcionamiento.

Este recordatorio llega justo en pleno temporal de frío, factor que merma en gran medida la capacidad de las baterías; y avisa de que la gran mayoría de vehículos españoles puede sufrir fallos derivados de un mal mantenimiento de la batería del coche debido a la edad media de parque automovilístico.

Las probabilidades de sufrir una avería de este tipo aumentan durante esta temporada del año. La llegada de este temporal de frío afecta a las baterías sobre todo después de haber dejado atrás el calor del verano. Por esta misma razón es necesario prestar algo más de atención al cuidado y mantenimiento de la batería.

Cómo cuidar la batería del coche

Lo primero es revisar su estado antes de arrancar (o de necesitar) el coche. Lo más idóneo es acudir a un taller, pero también se pueden usar las herramientas adecuadas en casa para comprobar qué nivel de carga tiene el alternador.

Otro consejo vital es no dejar parado el coche más de un par de semanas, ya que la batería probablemente acabe descargándose, sobre todo si no está en buenas condiciones. Igualmente, si el coche no va a utilizarse a diario, lo mejor es realizar recorridos largos para que la batería se cargue y acudir al taller para que cuiden los bornes (entre otros gestos) y así alargar la vida útil de la batería.

Por último, hay que evitar utilizar las funcionalidades eléctricas y electrónicas del coche cuando el motor no esté arrancado (como la radio) y también habrá que revisar el estado de todo el sistema eléctrico del coche cuando sea necesario.