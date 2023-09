Cómo actuar ante una inundación en tu coche

Una de las condiciones más peligrosas y extremas a la hora de conducir son las fuertes lluvias y los grandes problemas meteorológicos. Por ello, la Dirección General de Tráfico hace tanto hincapié en este tipo de situaciones que te pueden complicar muchísimo la vida cuando tienes el volante entre tus manos. En España, este tipo de siniestros en carretera aumentan un 7,4% cuando llueve, un "número más que preocupante", según fuentes de la DGT.

El organismo presidido por Pere Navarro, ante este tipo de circunstancia, aconseja evitar cualquier situación de riesgo, estar atento a la evolución de las predicciones meteorológicas y, sobre todo, hacer caso de las recomendaciones de las autoridades. Sin embargo, si no hay vuelta atrás y te encuentras en una situación de no retorno y con el agua 'que te llega hasta el cuello' es muy importante no intentar atravesar una ruta que está prácticamente inundada, puesto que el coche podría ser arrastrado por la corriente en cualquier momento.

¿Qué hacer si tu coche es arrastrado por la corriente?

Qué hacer en caso de arrastre por inundación DGT

La Dirección General de Tráfico ha puesto sobre la mesa todos los tipos de inconvenientes que se podrían dar ante esta situación. Junto al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, ha realizado como una especie de gráfico donde te indica qué debemos hacer si tu vehículo es arrastrado por el agua que se ha precipitado por nuestras carreteras.

A continuación, os explicaremos los tipos de consejos que la DGT ha puesto al servicio de la población si se encuentra en una situación de extrema precaución: lo primero de todo sería mantener la calma. Es esencial para evitar que el pánico se adueñe de ti. Automáticamente después, deberás alertar a los servicios de emergencia (112) y quitarte el cinturón para salir del vehículo lo más rápido posible.

Una vez fuera del automóvil, el conductor deberá buscar el punto más alto de apoyo, es decir, intentar colocarse en el techo de nuestro coche y así evitamos ser golpeados con algunos objetos que están siendo arrastrados por el agua. Además, en esa posición seremos más visibles para intentar ser evacuados y ponernos a salvo.

Consejos ante los diferentes casos por inundación

Si te encuentras en una situación de extrema necesidad, el mejor de los casos sería salir por la ventanilla, puesto que evitarías, en mayor parte, el contacto con el agua y un posible arrastre debido a la inundación. El problema de esta escena es que en muchos casos es imposible bajar la ventanilla por la presión del agua, por lo que habría que romper el cristal con cualquier tipo de objeto que tengas a mano. Por ello, es recomendable comprar un martillo para coches que podrás conseguir por menos de 10 euros en cualquier punto de venta.

Otra de las posibles vías de escapatoria es salir por la puerta, como se ha hecho siempre que sales de un vehículo. No obstante, si el coche está parcialmente sumergido no podrás abrir la puerta debido a la presión del agua. Por ello, deberás esperar a que estén completamente hundidas para poder realizar la apertura. Ante esta situación y como hemos mencionado líneas atrás, es muy importante evitar la frustración y mantener la calma.

Por último, la opción más remota y peligrosa es salir por la luna delantera, es decir, por el parabrisas. Es una técnica que no recomiendan los especialistas en rescate, puesto que al romper esta parte del vehículo tiende a inundarse más rápidamente y el porcentaje de ahogo es mayor. Por ello, es recomendable hacerlo por el lateral, como hemos explicado anteriormente.

Los consejos de un experto

A continuación, os mostraremos uno de los vídeos que ha subido un especialista ante este tipo de casos. En su cuenta oficial de Instagram, Miguel_assal ha explicado los distintos consejos anteriores y, además, ha añadido algunos más de cosecha propia para una mayor velocidad de reacción y actuación. Unas pautas que podrían salvar la vida de cualquier conductor.

En resumen, Miguel nos cuenta la manera más eficaz de ponerte a salvo e intentar actuar con la mayor rapidez y eficacia posible: