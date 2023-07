Del Kia híbrido enchufable al Rolls Royce de época: los coches que lucieron en la boda de Tamara Falcó

La boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha sido el evento del año. No estamos exagerando: primero se celebraba el matrimonio, luego no, luego sí... Se produjo un robo de joyas, el vestido no llegaba y la tensión y los nervios se palpaban conforme se acercaba la fecha, todo esto acompañado de los rumores de infidelidades del novio hacia la novia (uno de ellos, al menos, confirmado). La boda tenía todas las papeletas para convertirse en un evento reseñado y que recordar.

Obviamente, para un bodorrio con mayúscula como el de Tamara e Íñigo no han podido faltar coches a la altura de la ocasión. Primero de todo, Kia ha sido patrocinador del enlace y ha cedido a la pareja una veintena de coches eléctricos para poner a disposición de los invitados. Una elección muy sensata, reduciendo emisiones allá donde se puede.

En concreto y según confirmó la revista Hola, encargada de la exclusiva, el modelo que trasladó a Tamara Falcó hasta la finca El Rincón, donde se produjo el enlace, ha sido un Kia Sorento PHEV, híbrido enchufable. Es un gran SUV del segmento D que cuesta, en esta versión electrificada, 59.500 euros como mínimo.

Coches clásicos: Rolls Royce, Mercedes y Jaguar

Entre los coches que iban llegando a la finca, se han podido en vídeo varios modelos muy destacables. El primero de todos, un Rolls Royce de época que llegó al lugar del enlace encaramado a una grúa: imaginamos que se usaría para las fotos o algún recorrido corto. El modelo bien podría ser el Rolls Royce Pahntom I, producido en 1925.

Después, destacan dos modelos de Jaguar espectaculares. El primero de todos es un Jaguar E Type, un deportivo cabrio que está considerado uno de los 100 vehículos más bonitos del mundo y de siempre (que no es un título que podamos tomarnos a la ligera). Dejó de producirse en 1975 y se pueden encontrar unidades a la venta por más de 200.000 euros.

Así es el Jaguar E Type, como el que acudió a la boda de Tamara Falcó.

El segundo Jaguar intuimos que es un XK150, que dejó de producirse en 1961. Se fabricó en tres carrocerías distintas, fue el antecesor del Jaguar E Type, y con la gama XK, Jaguar quiso introducir un nuevo modelo de motor en el mercado. Los modelos de segunda mano a la venta alcanzan los 150.000 euros.

Finalmente, el otro modelo descapotable que se pudo ver entrando a la finca El Rincón fue un Mercedes CLE cabrio, algo más moderno y con 258 CV de potencia de motor. En color granate, muy elegante, este modelo que también se pudo ver cuesta a partir de 70.000 euros.