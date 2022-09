Tamara Falcó ha reaparecido este jueves en El hormiguero tras confirmar su ruptura con Íñigo Onieva. La aristócrata anunció la pasada semana sus planes de boda, pero unas horas después salieron a la luz varios vídeos en los que el empresario aparecía siéndole infiel. Una semana después, la colaboradora ha explicado en el programa cómo se encuentra.

A pesar del varapalo sentimental, la marquesa de Griñón se ha mostrado muy sonriente durante su conversación con Pablo Motos y el resto de colaboradores. Ahora sabe que Onieva no es para ella, se lo ha indicado la fe. En estos momentos solo puede agradecer que la verdad haya salido a la luz, aunque necesitará tiempo para hacerse a la idea del golpe.

Falcó ha contado que acude a terapia y que, tal y como le han explicado en las sesiones, aún está en la fase del "shock". "Ya veremos (cómo se encuentra) dentro de ocho días...", ha bromeado, pues ella conoce más cosas de las que se han podido contar públicamente durante estos días.

"Tuve que retractar a una persona con la que me iba a casar y es duro. Fue complicado, pero me voy a quedar con lo bueno: no hubo un momento en el que me quedara sola", ha afirmado, dejando claro que no siente ira, sino tranquilidad por no haber continuado una relación con alguien que no comparte sus valores.

Además, se siente muy afortunada porque su entorno no la ha dejado sola ni un momento. Tanto su familia como sus amigos la han arropado. Y, por supuesto, se agarra a la religión: "Pedí que, si no era para mí, me lo quitaran, lo que no sabía era que la decisión de la Virgen era hacerlo en la televisión nacional".