Uno de los métodos más usados por la DGT y más temidos por los conductores para controlar las infracciones de tráfico en carretera son los radares. En España existen un total de 780 radares fijos y 92 de tramo, de los que se conoce su ubicación y además su posición está señalada debidamente en carretera, y un total de 545 radares móviles. Estos se pueden colocar en diferentes ubicaciones, existiendo más de 1.300 puntos habilitados para ello.

Con motivo de los desplazamientos por las vacaciones de verano y, ahora ya de cara a septiembre, con la vuelta a la rutina, al trabajo y al cole, la DGT ha puesto y pone en marcha campañas especiales de vigilancia con las que despliega la mayoría de los medios a disposición para controlar, entre otras infracciones, los excesos de velocidad.

Además de, obviamente, respetar los límites de velocidad en carretera, podemos utilizar aplicaciones como Google Maps o Waze para ir detectando los radares móviles que hay colocados a lo largo de nuestro recorrido. Eso sí, los inhibidores y detectores de radar están prohibidos por ley y solo por llevarlos en el coche la multa podría ser de más de 3.000 euros.

A qué hora viajar para evitar cruzarte con un radar

Escoger bien las horas a las que viajamos es otro sistema para reducir el riesgo de cruzarnos con un radar fijo operativo. Este sistema no es 100% fiable, ya que no se puede asegurar que a una cierta hora un cinemómetro no esté funcionando, pero sí es cierto que se reducen las probabilidades.

Los horarios que la DGT considera más desfavorables para viajar, sobre todo durante periodos de vacaciones, son: el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, el domingo por la tarde y el lunes por la mañana (en sentido de salida de las grandes ciudades los dos primeros días y de regreso los dos últimos). Por lo tanto, en estas horas podremos encontrarnos más atascos, más coches en carretera y más controles de la DGT, incluidos radares móviles.

En consecuencia, viajar entre semana, en las primeras horas de la mañana o por la noche, nos permitirá circular con más tranquilidad y con menores riesgos de cruzarnos con radar. Además, entre las ventajas de viajar a estas horas encontraremos ciertas autopistas que son gratuitas o más baratas entre la medianoche y las 5 o las 6 de la mañana, por lo que encima de evitar el calor, los atascos y los radares podremos ahorrar dinero en peajes.