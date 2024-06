Seguridad Social se abre a fijar la edad como factor de riesgo para adelantar la jubilación

Los coeficientes de reducción sobre la edad para acceder a la jubilación en ciertas profesiones son solo uno de los frentes que actualmente tiene abiertos el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos. Sin embargo, es en el campo en el que más avances se han producido en las últimas horas, dado que el Gobierno remitió una propuesta por escrito el pasado viernes en la que se abrió a incluir la edad como factor de riesgo en determinadas profesiones, según trasladan fuentes conocedoras a La Información.

El equipo de Elma Saiz está centrado en acordar una serie de criterios objetivos que permitan que ciertos trabajadores puedan acceder a esta vía extraordinaria de jubilación, en lugar de designar a grupos concretos, como se había hecho hasta hora. Actualmente, hay ocho actividades que pueden jubilarse de forma anticipada (personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, artistas, trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, profesionales taurinos, bomberos públicos, miembros de la Ertzaintza, de la Policía Local, los Mossos d'Escuadra y de la Policía Foral de Navarra), pero las partes coincidieron en que este sistema no era el más eficaz.

Los negociadores de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT habían defendido desde el inicio de las conversaciones que la edad tenía que ser incluida entre el listado de criterios objetivos, al entender que el desgaste provocado por determinados trabajos llevaba a que no se pudieran desempeñar a partir de una determinada edad, por las condiciones físicas o cognitivas que demandan. Entonces el Gobierno se mostró reacio y escéptico sobre esta posibilidad, aunque tras meses de reuniones, parece haber modificado su criterio y declararse abierto a estudiar esta posibilidad. Las fuentes de la negociación consultadas confirman que ha habido avances, pero matizan que se necesita un mayor grado de concreción en este sentido.

La idea inicial del departamento de Saiz era cerrar un acuerdo y después, crear un grupo de trabajo que estudiase el impacto de la edad en ciertas actividades, pero este primer borrador fue rechazado por los portavoces del diálogo social. Los empresarios no suelen hacer declaraciones, pero desde los sindicatos insisten en que quieren recuperar el modelo previo a 2011 sin repetir los errores de esa negociación. Entonces, aceptaron que la edad de jubilación subiera a 67 años en 2027 a cambio de ampliar las actividades con coeficientes de reducción en un reglamento que no ha tenido recorrido, que ha tenido como resultado expedientes sin resolver desde hace 13 años. En 2021 pactaron que se actualizara, lo que ha dado lugar a esta nueva conversación.

Este y otros criterios, como el de la penosidad, están condicionados a que no se puedan modificar las condiciones laborales que hacen que el puesto sea de especial riesgo. No obstante, por el momento, tampoco se ha concretado cómo se va a determinar que esto es así y que el trabajador tiene derecho a acceder a la vía extraordinaria de jubilación o qué sucede una vez se han alterado las condiciones de trabajo de un empleado. Al tiempo que persisten algunos problemas sobre la forma de objetivar los criterios, puesto que el Ministerio tiene puesto el foco en la incidencia y duración de las bajas o accidentes laborales y algunas dolencias no están recogidas en el listado de enfermedades profesionales.

La complejidad técnica de esta negociación es elevada, los avances se dan despacio y el texto parece lejos de cerrarse. Además, los negociadores le reprochan al Gobierno desde hace meses que envíe las propuestas con escasas horas de margen o incluso las ponga sobre la mesa en la reunión sin que estos puedan abordarla en profundidad con sus equipos técnicos. En ocasiones, los representantes de Seguridad Social tampoco pueden responder a las consultas de los representantes de los agentes sociales por este mismo motivo, por lo que han acordado llevar a cabo diferentes encuentros de carácter técnico antes de verse las caras el próximo 24 de junio, cuando retomarán la negociación política.

Jubilación parcial, mutuas y fijos discontinuos

El Gobierno no consigue dar carpetazo a ninguno de los temas abiertos. En la reunión de este lunes se ha vuelto a hablar del convenio especial para que los antiguos becarios puedan 'comprar' tiempo cotizado, la orden aprobada por Seguridad Social sin previo aviso entró en vigor el pasado 1 de junio, por lo que tiene que dar salida a los cambios cuanto antes. Asimismo, han revisado la posibilidad de recuperar el coeficiente multiplicador del tiempo cotizado por los fijos discontinuos, ya que no está claro cuál sería el tratamiento de los que además trabajen a tiempo parcial.

Por otro lado, la colaboración de las mutuas de la Seguridad Social en el tratamiento de las bajas por causa traumatológica está muy avanzada, ya que las partes habían acercado posiciones en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado hace un año. Si bien, estas están a la espera de un nuevo documento que refleje las especificidades que demandaron los sindicatos con el fin de proteger la voluntariedad del trabajador en todo el proceso. En cambio, el acuerdo parece lejos en materia de jubilación parcial, puesto que la única propuesta presentada no gustó a los agentes sociales y no se ha impulsado un nuevo texto.