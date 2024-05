Los parados cobrarán la ayuda de 480 euros si encuentran trabajo tras 10 meses sin empleo

El Gobierno aprobó este martes la reforma del subsidio por desempleo, más de cinco meses después de que el texto decayese en el Congreso de los Diputados y a horas de que Bruselas haga pública la evaluación de los hitos del cuarto pago de los fondos europeos. El real decreto-ley se basa en el pacto cerrado con los sindicatos hace dos semanas, pero incorpora otros aspectos que no han sido objeto de la mesa de negociación -como la prelación de los convenios autonómicos- y algunos detalles técnicos. La compatibilidad entre el paro y el empleo ha centrado los contactos en los últimos días, que han tenido como resultado que se adelante tres meses el acceso a esta opción para los parados.

El documento aprobado en Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso La Información, canaliza esta posibilidad a través del "complemento de ayuda al empleo". Esta es la ayuda que las personas que estaban cobrando el subsidio o la prestación contributiva por desempleo podrán percibir al encontrar un empleo y que tendrá una cuantía máxima de 480 euros (el 80% del IPREM). La norma que no consiguió suficiente respaldo político en diciembre ya recogía la primera opción, pero el nuevo texto extiende la posibilidad al paro a partir del décimo mes en desempleo, en lugar del décimotercero, como se había acordado inicialmente con CCOO y UGT.

Según ha podido saber este medio, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se han decantado por avanzar esta posibilidad tres meses para evitar que los desempleados se vieran tentados a rechazar oportunidades de trabajo en su primer año en paro para esperar a poder compatibilizar ambos ingresos. No obstante, en este caso solo podrán combinar las dos vías de ingresos durante un periodo de 30 días, por dos meses si empieza a trabajar en el undécimo mes cobrando el paro y 90 días si se solicita en el duodécimo. En cambio, esta compatibilidad se extenderá hasta 180 días si se incorporan a un puesto de trabajo tras trece meses cobrando el paro.

Como ya sucediera en el diseño anterior de la reforma del subsidio, la cuantía del "complemento de ayuda al empleo" dependerá de los meses que se lleve recibiendo el paro y cuál sea la jornada del nuevo trabajo. La nómina vendrá determinada por un porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que actualmente está fijado en 600 euros al mes. Así, tal y como refleja la tabla, la cuantía oscilará entre los 480 euros a percibir hasta el decimoquinto mes si se encuentra un trabajo a jornada completa a los 120 euros que ingresarán a dos meses de agotar la ayuda con un empleo a tiempo parcial.

Este instrumento solo ha contado con el respaldo de los representantes de los trabajadores, pero la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha destacado que las aportaciones de los empresarios han sido fundamentales para desarrollarlo. Los negociadores de CCOO y UGT se mostraron a favor de incorporar esta posibilidad siempre que se velase porque funciona como un incentivo al empleo y no como una vía para reducir los salarios o malgastar fondos públicos, por lo que en los últimos días han trabajado en un sistema de control 'ex post' que ha llevado las negociaciones al límite del plazo pactado con Bruselas para la evaluación.

Los perceptores del subsidio por desempleo también podrán cobrar esta ayuda una vez hayan encontrado un empleo y cuenta con la ventaja de que no existe un número de meses mínimo para acceder al complemento de ayuda al empleo. Ambos ingresos serán compatibles durante 180 días y la cuantía que será como máximo equivalente al 80% del IPREM también dependerá de la jornada a desarrollar en el nuevo empleo y el tiempo que se lleve percibiendo la prestación no contributiva, a la que acceden las personas que no han generado el derecho a paro o ya lo han agotado.

Suben las cuantías y se mantiene el 125% de cotización

La norma que entrará en vigor después del verano para dar margen a que el SEPE se adapte a las nuevas condiciones, por lo que no se aplicará a los desempleados que están actualmente en el sistema, sino a los que se unan a partir de esa fecha. El real decreto-ley amplía los colectivos que pueden percibir el subsidio: menores de 45 años sin cargas familiares, migrantes españoles retornados, trabajadores eventuales del campo (ahora solo lo tenían los de Extremadura y Andalucía), trabajadoras transfronterizas y víctimas de violencia machista. Y mejora el tratamiento al tiempo parcial.

Además, se elevan las cuantías a percibir durante el primer año de los 480 euros actuales (80% del IPREM) a 570 euros seis meses (95% del IPREM) y a 540 euros (90% del IPREM) durante los siguientes seis meses, tal y como se había diseñado en diciembre tras la negociación interna con la cartera que controlaba Nadia Calviño. El único subsidio que no experimentará esta mejora es el destinado a mayores de 52 años que, en contrapartida, mantendrá la cotización del 125% de la base mínima de cotización para propiciar el apoyo de Podemos y facilitar su respaldo en el Congreso.