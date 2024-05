Garamendi rechaza las palabras de Milei y limita su encuentro al ámbito económico

El líder de los empresarios, Antonio Garamendi, ha rechazo las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, que han tensado las relaciones entre los dos países iberoamericanos. "Rechazamos profundamente (...) unas declaraciones fuera de tono (...) no es el sitio ni el lugar ni lo que se pide a dos países amigos, hermanos", ha asegurado el presidente de CEOE en una entrevista en 'Cadena Ser', en referencia a las palabras del mandatario argentino sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer.

Garamendi ha limitado el encuentro mantenido por los empresarios un día antes del acto político en el que se expresaron estas declaraciones al ámbito económico, ha recordado que las relaciones comerciales entre ambos son muy importantes y que España es el segundo inversor internacional y el primero en Argentina, al destinar más de 18.000 millones de euros al año."No tiene ninguna sentido que se ataque a nuestro presidente del Gobierno", ha insistido, sin tomar posición sobre la estrategia que debería desarrollar ahora el Ejecutivo, una vez ha llamado a consultas a la embajadora española y ha solicitado disculpas públicas al equipo de Milei.

El presidente de CEOE se ha defendido de las críticas vertidas por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo marcando distancia con las posiciones radicales "de ambos lados". Asimismo, ha insistido en que la fotografía del pasado sábado en el que todos los presentes eran hombres no es representativa de las estructuras internas de cada una de las empresas allí presentes ni de la asociación de empresarios que él encabeza. "La radicalidad no nos gusta (...) la extrema radicalidad no nos gusta", ha zanjado.

"Siento muchísimo que el empresariado español haya acompañado al señor Milei este fin de semana a sabiendas de que no es la primera vez que insulta al Gobierno español y a sabiendas, probablemente, de lo que el presidente argentino iba a decir. Creo que ha sido un grave error", valoraba este lunes Yolanda Díaz. "Me han escuchado muchas veces hablar de democracia económica y creo que justamente lo que hemos presenciado este fin de semana, con los insultos al Gobierno de España por el señor Milei y el empresariado español, con el jefe de la patronal a la cabeza, pues indica un poco de lo que estamos hablando" ha expresado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha realizado estas declaraciones a su llegada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde ha presentado a la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán. En su opinión, "no es casual" que Milei "y las fuerzas que le acompañan" se hayan reunido este fin de semana en Madrid. "Más justicia social, más derechos para los trabajadores y también más democracia económica", ha apuntado Díaz.

Telefónica insta a mantener la "atmósfera de colaboración"

También reaccionan las principales empresas con interese en el país presidido por Milei. En concreto, la teleco ha mostrado su "total alineamiento" con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi en sus críticas a las declaraciones del presidente argentino. Además, han hecho referencia al encuentro que mantuvieron con el mandatario este sabado.

Sobre este punto, han recordado que contó con "presencia destacada de Telefónica", y tuvieron "la oportunidad de escuchar y compartir con el presidente Milei los planes de acción que se están llevando a cabo en Argentina y la situación actual de las inversiones en aquel país en un marco de trabajo absolutamente de índole técnica y económica". En este sentido, han instado a que "esa atmósfera de colaboración y diálogo constructivo, y no la contraria, ha de ser el elemento necesario para el progreso conjunto de ambos países", ha concluido la compañía.

Iberia: "Moderación, tranquilidad y lealtad institucional"

Por su parte, fuentes de Iberia, han apuntado a EFE que Iberia comparte, "plenamente", la valoración del presidente de la CEOE, y se suma a su petición de "moderación, tranquilidad y lealtad institucional". En esta linea, han afirmado que su presidente, Marco Sansavini, acudió a la reunión del sábado con Milei junto con otras empresas españolas, encabezadas por el presidente de la CEOE, tras una convocatoria de la embajada argentina, como es habitual en todos aquellos países en los que tienen intereses y negocio. "En el encuentro con el presidente de la República de Argentina se habló, tal y como estaba previsto, solo de economía", han detallado.

BBVA y Santander, con Garamendi

Por su parte, BBVA y Banco Santander han respaldado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien este lunes ha expresado su rechazo a las declaraciones que realizó el fin de semana el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. De igual modo, ambas entidades financieras han coincidido en que durante el encuentro del sábado con Milei en la embajada de Argentina se trataron temas exclusivamente económicos.