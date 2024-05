Las empresas españolas que tienen parte de su negocio en Argentina y que pueden verse perjudicadas en la crisis con Javier Milei

La crisis institucional con Argentina pone en jaque la situación de numerosas empresas españolas. El desacuerdo que viven estos días Pedro Sánchez y Javier Milei puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para las empresas de España, ya que es el segundo país inversor en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos, con más de 15.000 millones en el que participan unas 120 compañías. Por su parte, Argentina es el noveno destino inversor de nuestro país.

La participación española en el país ha disminuido especialmente entre 2018 y 2020, cuando la economía argentina cayó casi un 15%. Según el último informa del ICEX del país argentino, estas son algunas de las compañías españolas más conocidas que tienen parte de su negocio en Argentina:

BBVA

Santander

Telefónica

Naturgy

Indra

Inditex

Iberia

Mapfre

DÍA

Prosegur

Abanca

Una de las voces que se ha pronunciado este miércoles ha sido José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, cuyo negocio tiene presencia en Argentina. El CEO ha pedido "respeto" para las instituciones del país, con relación a las palabras que pronunció el presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado domingo.

En declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en el Foro Económico de El Norte de Castilla, el vallisoletano ha hecho hincapié en que "es importante no mezclar economía con política y tener respeto a las instituciones". "Yo hablo como ciudadano. He viajado mucho por el mundo y la primera cosa que hago es respetar la institución. Y yo, como español, lo único que pido es que cuando la gente venga a nuestro país, nos respete. Y ya, a partir de ahí, no entro en más connotaciones", ha zanjado.

Carlos Cuerpo lanza un mensaje de tranquilidad a las empresas españolas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lanzó un mensaje de tranquilidad a las empresas españolas y ha asegurado que pueden contar con el Gobierno "para ayudarles y asistirles" en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina, tras la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

El responsable económico del Gobierno español ha destacado que España y Argentina son socios económicos y comerciales fundamentales y tienen una relación muy fuerte. De hecho, España es el segundo inversor en Argentina, con un stock de inversión de más de 15.000 millones.

En un encuentro empresarial impulsado por su Departamento en Bogotá (Colombia), Cuerpo ha subrayado que el Gobierno protegerá los intereses de las empresas españolas, tanto en España como en el exterior. Así, ha recalcado que, desde el punto de vista institucional, el Gobierno dará apoyo y soporte a las empresas españolas en todas las relaciones y en los posibles conflictos que puedan tener en el marco jurídico que se vaya desarrollando en todos los países.

"Lanzamos un mensaje de tranquilidad a nuestras empresas para que sepan que pueden contar con el Gobierno de España para ayudarles y asistirles, en este caso, en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina", les ha transmitido el ministro, tras incidir en que el Gobierno defenderá los intereses estratégicos de España y de sus empresas en el extranjero en Argentina.

Un "mercado estratégico" para la Cámara de Comercio

Por su parte, la Cámara de Comercio de España ha tildado de "importante" que las empresas españolas cuenten "con el mayor respaldo institucional" en un mercado estratégico para muchas de ellas. En un comunicado emitido este miércoles, la Cámara ha mostrado su respeto a las medidas diplomáticas adoptadas por el Gobierno español ante las declaraciones efectuadas por el presidente de Argentina, Javier Milei. Si bien ha considerado importante que se apoye la actividad de las empresas.

Para la institución, la situación actual de tensión diplomática y política es motivo de preocupación para la comunidad empresarial española, pues son numerosos los intereses económicos de nuestras empresas en el país, siendo España el segundo inversor mundial en Argentina, solo detrás de Estados Unidos, con más de 120 empresas implantadas en el territorio.