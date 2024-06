Cómo hacer la declaración de la Renta si te has divorciado y qué gastos puedes deducir

Las separaciones y divorcios también tienen su reflejo en la Campaña de la Renta 2024 en España. La forma de presentar el IRPF 2023 cambia si estás casado o divorciado y lo hace desde el momento en que finaliza la unión matrimonial.

Al no haber matrimonio, ya no se podrá optar por la declaración conjunta, salvo que haya hijos y se declare con ellos. Este es el primero de los cambios que supone hacer la renta tras el divorcio, y no es el único.

Quién puede incluir a los hijos en la renta

Esta es la duda más habitual que afecta a las separaciones con hijos en el matrimonio. La respuesta en este caso dependerá de cómo se haya organizado la custodia.

Cuando solo uno de los cónyuges tiene la custodia , éste será quien pueda hacer la renta conjunta con los hijos. El otro cónyuge no podrá incluir a los hijos en el IRPF.

, éste será quien pueda hacer la renta conjunta con los hijos. El otro cónyuge no podrá incluir a los hijos en el IRPF. Cuándo la custodia es compartida. En este caso, solo uno de los cónyuges podrá hacer la renta conjunta con los hijos. La solución en custodia compartida suele ser alternar cada año esa opción. Es decir, que un año sea uno quien haga la renta con los hijos y al año siguiente el otro.

A la hora de aplicar el mínimo por descendiente, cuando la custodia es exclusiva, quien la tenga lo aplicará de forma íntegra. En caso de custodia compartida, se repartirá al 50%, salvo que se acuerde un reparto diferente.

¿Se puede deducir la pensión de alimentos?

Una de las características del divorcio en el IRPF es que permite incluir ciertos gastos deducibles que no se aplican al matrimonio. Entre esos gastos figuran las anualidades por alimentos en favor de los hijos.

La pensión de alimentos a favor de los hijos se puede desgravar en el IRPF, aunque no se reducen de la base imponible como tal. En su defecto, están sujetos a una normativa especial regulada en los artículos 64 y 75 de la Ley de IRPF.

Así, quienes pagan la pensión y no tienen derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, verán como esa pensión sí que reduce la progresividad del impuesto. Esta normativa lo que hace es apartar esa anualidad por alimentos del resto de la base liquidable para que tribute de forma diferente, además de aumentar en 1.980 euros el mínimo personal y familiar.

Solo se puede aplicar esta regla a las pensiones de alimentos fijadas en el convenio regulador o mediante sentencia judicial. Cualquier cantidad adicional que se entregue no se considerará parte de la pensión de alimentos.

Por su parte, quien recibe esta pensión no tendrá que tributar por ella, a que es una renta exenta a efectos de IRPF.

La pensión de alimentos a favor del ex cónyuge

Las anualidades por alimentos a favor del ex cónyuge o de otras personas tributan de forma diferente de la pensión de alimentos de los hijos. En este caso, se reducen de la base imponible del pagador sin que ésta pueda ser negativa por esa disminución.

Como en el caso anterior, esta pensión debe de estar fijada en el convenio regulador o ser consecuencia de una sentencia judicial.

En concreto, se podrá restar de la base imponible cuando su importe sea.

Pensión compensatoria a favor del cónyuge ¿desgrava?

Este es un gasto que desde Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda, recuerdan que se puede aplicar como deducción por parte del divorcio y que, según sus cálculos, cerca de 400.000 contribuyentes no incluyen en el IRPF.

Y es que, el pagador podrá reducir de la base imponible la pensión compensatoria siempre que se fije en una sentencia judicial o en el convenio regulador de separación o divorcio. Eso sí, la base imponible general no podrá ser negativa por esta reducción.

Por su parte, la persona que recibe ese ingreso sí que tendrá que tributar por esa pensión como un rendimiento del trabajo no sometido a retención.