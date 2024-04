La preocupación por una alimentación saludable se ha extendido ampliamente; de hecho, en España nos encontramos entre los más preocupados por la calidad de nuestra dieta en Europa. No obstante, las agendas apretadas y el aumento de los precios de los alimentos debido a la inflación dificultan la posibilidad de disfrutar de comidas equilibradas a diario, que además incorporen los deliciosos sabores mediterráneos que caracterizan nuestra despensa. Sin embargo, no debemos rendirnos: es crucial buscar soluciones para preservar nuestra salud. Entre las opciones disponibles en el mercado, las empresas especializadas en la preparación y entrega de lotes de comida (batch cooking) parecen estar ganando popularidad entre los usuarios.

Vegan Food Club es una de las más populares si atendemos al alcance en redes sociales: en Instagram ya cuentan con una comunidad de más de 55.000 seguidores que valoran sus servicios y un 4,7 en Trustpilot si atendemos a las reseñas. Esta start up española elabora menús personalizados siguiendo la filosofía plant based con ingredientes frescos en los que el usuario puede seleccionar el número de comensales, platos 100% veganos y fechas de recepción para disfrutar en casa o la oficina de táperes (¡en cartón!) que nos aseguren una comida sana y deliciosa a diario.

El precio, aunque depende del número de platos, está estimado en su página web para facilitar los cálculos al usuario y que pueda averiguar fácilmente si le compensa disfrutar de este servicio a domicilio que opera en toda la península (pero no es las islas ni en Ceuta o Melilla). Según afirman, el total a pagar por una persona que pida cinco 5 platos ascenderá a 32,50 euros a la semana, lo que supone un coste por comida de 6,50. Además, cabe destacar que los planes son flexibles, no solo en lo que se refiere a la cantidad, también a la hora de cancelar la suscripción, que se hace de forma inmediata porque no existe ninguna permanencia.

Preguntas frecuentes (¡resueltas!)

Esta clase de servicios de batch cooking a domicilio, aunque van cogiendo relevancia, aún siguen presentando muchas dudas al consumidor final, quien, aunque aprecia la comodidad de no tener que cocinar, tienen dudas sobre la calidad de la comida. Pero en Vegan Food Club explican que, semanalmente, preparan todos los platos utilizando únicamente ingredientes frescos y los entregan los martes y los jueves para asegurar que durante el proceso se respeta la cadena de conservación en todo momento.

Para disfrutar el servicio hay que estar suscrito, opción que aparece tras la orden de la primera compra. Así, cada semana recibirás la cantidad de platos que hayas escogido, salvo que te saltes una semana o canceles tu suscripción. Y, sí, puedes ver y elegir las recetas de las tres próximas semanas para dar siempre con la oferta gastronómica que mejor casa con tus gustos, necesidades o dieta, aunque cabe destacar que, por el momento, no cuentan con opción sin gluten para intolerantes o celiacos.

Además, para conseguir descuentos, puedes invitar a otros usuarios que recibirán un bono de 20 euros... ¡y misma cantidad para ti! Para hacerlo, tal y como explican desde Vegan Food Club, debes acceder a tu área de cliente, pulsar en el apartado "invita a un amigo" y compartir tu link con ellos para que realicen su pedido con esa oferta para probar este servicio y descubrir si encaja en tu día a día.

