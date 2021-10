Solo 14 euros para conseguir hoy el clásico estuche rojo de Lékué para disfrutar del vapor... ¡en el microondas!

La alimentación saludable es un estilo de vida para aquellos que consiguen introducirla en su cocina y un objetivo a alcanzar para quienes se han propuesto apostar por ella. Aunque al principio no resulta sencillo, este tipo de nutrición es de todo menos aburrida y poco variada. Así se han encargado de demostrarlo muchos usuarios que, por ejemplo, se han animado a apostar por el batch cooking, que apuesta por cocinar varias elaboraciones y propuestas básicas para no tener que encender el fuego durante el resto de la semana. Sin embargo, hay veces que no preparamos el 100% del menú semanal y, en esas ocasiones, necesitamos una solución rápida que nos permite disfrutar de un plato saludable en tiempo récord.

Los estuches de vapor son los más indicados para estos momentos, y también para preparar elaboraciones sanas y sabrosas de una forma muy sencilla. Estos utensilios de cocina emplean el microondas para aprovechar todo el potencial de los ingredientes cocinados al vapor, ya que conservan todos los nutrientes y vitaminas de los alimentos, así como su sabor y textura. Además, no es necesario usar aceite u otros tipos de grasas y nos evitan manchar toda la cocina. Lékué es una de las marcas que más ha hecho por este tipo de alimentación y no es de extrañar, puesto que sus estuches son unos de los más populares. Si siempre has querido conseguir uno... ¡hoy es el momento de hacerlo! El modelo para una o dos personas más de un 30% y de costar más de 20 euros, hoy puede ser tuyo por apenas 14. ¿Todavía vas a resistirte?

El clásico estuche rojo de Lékué no necesita presentaciones: es una forma fácil de aprovechar los beneficios del vapor sin renunciar a una comida rica y equilibrada compuesta de vegetales, hortalizas, carnes y pescados. Y es que, gracias a los materiales de los que está fabricado (¡100% silicona!) es compatible con el microondas y sus tiempos: en pocos minutos, podemos tener un plato completo en la mesa.

¿Qué sois muchos en casa?

El formato XXL es, a día de hoy, el más vendido de la plataforma y, la verdad, no es de extrañar: con una doble rejilla que nos permite cocinar el primer plato y el segundo a la vez... ¡y para toda la familia! Además, como ocurre con el clásico rojo, es compatible con horno y microondas, para poder sacar adelante cualquier receta; se puede lavar en el lavavajillas; y gracias a la silicona de alta calidad y libre de plástico, es la mejor forma de disfrutar del clásico papillote en cuestión de segundos ¿Se puede pedir más? Sí, que esté rebajado un 29% y que te lo lleves por poco más de 23 euros en vez de por 33.

