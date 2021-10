Receta: Solomillo hojaldrado con bacon y queso Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:30 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 01:00 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 01:30 Raciones 3 Calorías 3

Existen casi infinitas maneras de preparar un buen solomillo, aunque seguro que tienes tu preferida. A la pimienta, a la mostaza, en salsa, a las brasas... ni podemos ni querer coartarte la imaginación cuando de crear en la cocina se trata.

No sabemos si has preparado en aguna ocasión el solomilo Wellington, pero seguro que has escuchado hablar de esta receta de solomillo envuelto en hojaldre que conquistó profundamente el paladar del duque de Wellington, quien terminó haciendo de esta receta su plato estrella en todas las reuniones,

El bacon y el queso siempre son una buena combinación independientemente de en qué receta lo hayamos preparado, así que, ¿por qué no añadir estos dos ingredientes al solomillo Wellington? ¡Manos a la obra!

Solomillo hojaldrado con bacon y queso Ingredientes 12 lonchas de bacon ahumado 6 lonchas de queso Un solomillo de cerdo Una lámina de hojaldre Un huevo