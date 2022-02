La pizza del mejor maestro pizzero del mundo llega España: así es 'Mani di Martucci'

Cuando Francesco tenía tan solo diez años, la difícil situación económica que atravesaba su familia le obligó a remangarse y ponerse a trabajar en el negocio familiar.

Como en casi todas las carreras de éxito, para llegar a lo más alto casi siempre se empieza desde lo más bajo, conociendo así y controlando al detalle todos y cada uno de los procesos que entran en juego en cualquiera que sea el desempeño. En el caso de Francesco, el negocio familiar era nada menos que una pizzería, por lo que se podría decir que prácticamente este pizzaiolo se ha criado al lado de un horno y rodeado de ingredientes.

"Los primeros dos o tres años empecé lavando platos y limpiando los baños, y poco a poco me fui ocupando de pequeñas tareas como cortar la mozzarella y el tomate, y cuando tenía unos 13 años fue cuando empecé a hacer pizzas", narra Francesco Martucci. ¿Quién es Francesco Martucci a día de hoy? El mejor pizzaioilo del mundo.

Tras ocho años dedicándose al mundo de la pizza, Martucci comienza a trabajar solo en una pizzería donde se servían únicamente 35 pizzas a la semana aunque, poco a poco, Francesco llegó a conseguir vender más de 350 pizzas a la semana.

En 2001, convertido ya en un experto, Martucci abre su primera pizzería, con tan solo 16 metros cuadrados donde comienza a elaborar solamente pizzas para llevar, aunque en 2012 el pizzaiolo abre un local donde poder sentarse y disfrutar tranquilamente de su maestría a la mesa.

El lugar donde naces no marca tu futuro, y de eso sabe y mucho Francesco Martucci, quien se crio en el seno de una familia con un hogar donde ni siquiera llegaba la luz eléctrica, lo que no impidió a Martucci, con mucho esfuerzo, convertirse en el mejor pizzaiolo del mundo, según el ranking 50 Top Pizza.

Ni mejor ni peor, diferente

Como todos los genios, Martucci necesitaba salirse de las normas establecidas de la pizza e innovar con nuevos ingredientes, por lo que el camino al éxito no fue fácil, pero sin duda mereció la pena: "El estilo de pizza que yo he querido hacer siempre era un estilo de pizza que no se entendía, y antes no se llegaba tan fácil a la gente como ahora con Instagram, por lo que los primeros años fueron complicados", confiesa el experto en pizza.

A pesar de estar considerado el mejor pizzaiolo del mundo y reunir una legión de seguidores en sus redes sociales, todo el que rodea a Martucci sabe que él no se siente el mejor, sino que se siente diferente, y posiblemente esa sea la clave de su éxito.

De ser un pizzaiolo casi incomprendido a servir más de 500 pizzas al día, y de cocinar en 16 metros cuadrados a hacerlo en una de 500 y con un Lamborghini en la puerta. Querer es poder. "En 2017 abrí una pizzería de 500 metros cuadrados donde 320 metros cuadrados son exclusivamente para la cocina, donde solo se cocinan pizzas", asegura Martucci.

Francesco es uno de esos profesionales que no cesan en la búsqueda de la innovación, trabajando cada día por superarse a sí mismo y ofrecer a sus comensales el mejor resultado. Desde aquella pequeña pizzería de 16 metros cuadrados a hornear más de 1.000 pizzas al día en I Masanielli, el local donde Martucci hace las delicias en Caserta, una pequeña ciudad a pocos kilómetros de Nápoles.

De Caserta a los hornos de Grosso

Cualquier receta que salga de las manos del mejor pizzaiolo del mundo estamos seguros de que es una delicia digna de probar, aunque como Caserta nos pilla un poco a desmano en nuestro día a día, Grosso Napoletano nos acerca una de las pizzas más emblemáticas de Martucci.

La cadena de pizzerías trae desde el próximo 25 de febrero hasta el 27 de marzo la que han denominado 'Mani de Martucci', una piezza monoingrediente en diferentes consistencias. "Es una pizza muy icónica de I Masanielli, lleva como seis o siete años en carta a pesar de que cambiamos la carta cada tres meses para innovar", confiesa Francesco.

En el restaurante de Francesco en Caserta, esta pizza está bautizada como 'quattro pomodori', ya que es el ingrediente estrella de la pizza y lo podemos encontrar de cuatro maneras diferentes.

El pizzaiolo ha potenciado esta pizza después de la pandemia para poder ayudar a los agricultores que no podían dar salida a su producción de tomates: "Hemos preparado los tomates en diferentes conservas, por lo que además podemos preparar esta pizza también en invierno, aunque no sea la estación del tomate, ya que se ha preparado el tomate confitado y el tomate seco".

Una pizza, cuatro tomates

Su base fina, sus bordes gruesos... La pizza napolitana es un manjar en todas sus versiones, aunque para conseguir los mejores resultados no podemos perder de vista ni la fermentación de la masa, ni la calidad de los ingredientes, ni por supuesto el horneado.

Llámalo pomodoro, llámalo tomate... Si de normal debemos tener a mano unos cuantos tomates y si puede ser en varias de sus versiones mejor, cuánto más para elaborar la pizza 'Mani de Martucci'. Tomates cherry confitados semi secos, tomates Datterini amarillos y rojos, tomates secos del Piennolo del Vesuvio y una salsa de tomate como base elaborada con pimienta negra, sal y orégano. La riqueza de una pizza 'monoingrediente'.

"Para contrarrestar la acidez que le dan los diferentes tipos de tomate le añadimos la parte grasa del queso Primo Sale de Bufala y de la mozzarella fiordilatte", asegura el pizzaiolo.

Al tratarse de una pizza napolitana basta con unos 90 segundos de cocción en horno para que la masa alcance su punto perfecto, aunque en el caso de 'Mani de Martucci' no todos los ingredientes se añaden cocción previa: "Cuando sale la pizza del horno añadimos los tomates secos más el queso fresco Primo Sale", añade Martucci.

Nos gusta descubrir los entresijos de la pizza del mejor pizzaiolo del mundo que llega a España el próximo 25 de febrero, aunque más nos gusta descubrir su sabor, por lo que menos palabras y más acción.