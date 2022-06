Crepes de lentejas, la receta para aprovechar las sobras que triunfa en TikTok

Si quieres las comes y si no... si no buscas una receta alternativa. Bien es sabido por todos que las lentejas son una fuente de hierro inigualable y que es una de esas legumbres que se llevan la palma en los platos más tradicionales.

Hay para quienes los platos de cuchara son una auténtica religión y ni el verano ni las altas temperaturas frenan sus ganas de un buen puchero, aunque también están a quienes se le hace un poco cuesta arriba.

Con las legumbres en ocasiones nos ocurre como con el arroz o la pasta; que lo de acertar con las cantidades se nos hace un poco de bola, por lo que o nos quedamos cortos o preparamos comida para un regimiento. Aunque somos más de que sobre que no que falte.

Si has puesto lentejas a calar pero te has dado cuenta de que se te ha ido de las manos la cantidad, tranquilo, que no va a ser necesario que estés toda la semana comiendo de cuchara, sino que puedes buscar una alternativa de receta de aprovechamiento.

Las influencers Fit Happy Sisters nos proponen una receta de crepes salados a partir de las lentejas sobrantes con la que te vas a chupar los dedos. ¡Apunta!

En su versión más apetecible

Lentejas bueno, pero crepes.... solo la palabra nos abre el apetito. Para conseguir una exquisita receta de crepes elaborados a base de lentejas solo tienes que tomar nota del video que Fit Happy Sisters han compartido en su cuenta de TikTok y que nos hace la boca agua.

En un vaso batidor echa 130 gr de lentejas cocidas, 2 huevos, 30 gr de harina, 130 ml de agua y sal, y tritura bien hasta que se quede completamente líquido.

Cocina en varias tandas en una sartén, y cuando la masa se empiece a despegar por los bordes, voltea con ayuda de una espátula. Ve cocinando uno a uno estos deliciosos crepes que luego puedes rellenar con alimentos como queso, tomate o canónigos. Este paso se lo dejamos a tu imaginación.