Es posible que seas un clásico de gin tonic y te cueste salir de tu zona de comfort, o que, a la hora de beber, no haya quien te despegue de un buen whisky on the rocks duro y seco que solo los buenos paladares entrenados saben apreciar. Sea como fuere y prefieras el destilado que prefieras, hoy no hay excusa. ¿Adivinas qué deberías beber en el Día Mundial del Ron? ¡Acertaste! Ron.

Nos lo podemos tomar de dos maneras: arrancar un lunes tomándote unos buenos cócteles a base de ron es una locura, o qué mejor que tomar un cóctel de ron para celebrar que hemos sobrevivido a otro lunes, de verano, y en plena hora de calor. Sin duda, nos quedamos con la segunda opción.

Por eso hoy no hay excusas: reúne a tus amigos y prepárales algunos de los cócteles más emblemáticos de esta bebida de piratas, que la ocasión lo merece.

El germen de una revolución

Para encontrar el origen de esta bebida debemos remontarnos a la América de del siglo XVI, en los cultivos de caña de azúcar de La Española, la isla que actualmente forma República Dominicana y Haití.

Con el tiempo, la caña de azúcar se comenzó a emplear para elaborar este destilado cuya popularidad no paró de crecer en norteamérica y en Europa. El negocio del ron era un negocio rentable hasta que los gobernantes ingleses impusieron la Ley del Azúcar, gravando al producto y a su melaza, lo que afectó a las destilerías de ron americano y a su rentabilidad.

Cada 16 de agosto se celebra el Día Mundial del Ron para conmemorar las protestas acaecidas en 1764 contra los elevados impuestos del ron.

Para celebrar que es verano, que estamos a punto de coger las vacaciones -o acabamos de volver de ellas- y por supuesto, el Día Mundial del Ron, toma nota de estos clásicos y refrescantes cócteles con ron.

Mojito

Pocos cócteles más conocidos que este con sabor a hierbabuena. Si cualquier momento es bueno para tomar un mojito, cuánto más los meses de verano, para refrescarnos con su sabor tropical y su característico hielo picado.

El mojito es uno de los cócteles más populares de ron. Unsplash

Elaborado con ron blanco -preferiblemente cubano-, azúcar, soda y lima, el mojito es sin duda uno de los pesos pesados de la coctelería.

Daiquiri

El daiquiri es otro de esos cócteles refrescantes ideales para esta época del año, y es que su sabor a frutas nos transporta a cualquier playa paradisíaca a través del sentido del gusto.

El sabor a frutas del daiquiri convierte este cóctel en uno de los más perseguidos en verano. Unsplash

Para preparar este cóctel solo necesitas ron blanco, hielo, zumo de lima y jarabe de frutas -que será lo que te aporte el sabor principal-. Lo puedes hacer de sabor fresa, piña, plátano... ¡Para gustos los colores!

Piña colada

De origen puertorriqueño, la piña colada comenzó a consumirse en el siglo XIX aunque no fue hasta mediados del siglo pasado cuando se denominó así. Teniendo en cuenta su origen, no hace falta adelantar que se trata de un cóctel con sabor tropical.

La piña colada tiene su origen en Puerto Rico. Unsplash

La piña colada se prepara con ron blanco, leche de coco, zumo de piña natural y hielo. ¡Y listo para disfrutar!

Hemingway Special

El nombre no es por casualidad. Se trata de una variación del Daiquiri propuesta por Ernest Hemingway sin azúcar y con más ron.

Hemingway Special Pexels

Para preparar un Hemingway Special necesitamos ron blanco, zumo de pomelo, zumo de lima o limón natural, Marrasquino y hielo.