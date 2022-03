¿Qué es un vino natural? Las claves para descubrirlos y algunas referencias que merece la pena probar

“La palabra natural casi sobra, estamos hablando simplemente de vino”. Así de tajante se muestra Stefano Fraternali al hablar sobre un término que cada vez suena más: los vinos naturales. Hace ya tiempo que bodegas de todo el mundo apuestan por este tipo de vinos, pero es verdad que ha sido en los últimos años cuando han proliferado en algunas ciudades bares especializados en ellos.

Garage Bar es uno de ellos. Un local en el barrio de Sant Antoni de Barcelona que apuesta desde hace años por estos vinos, combinados con una oferta de platillos que aquí son casi el acompañamiento de las copas de vinos. Además de ser uno de los socios de este bar, Fraternali es también impulsor de Vela Terra, un festival de vinos naturales que se celebra desde 2016 y se ha convertido en referente del país. Este próximo fin de semana, el primero de abril, una nueva edición congregará a casi 150 bodegas de 16 países que producen vinos naturales.

Sin sulfitos

¿Pero qué es un vino natural? Básicamente, nos explica Fraternali , uno en el que hay muy poca intervención y donde no se añaden productos químicos al proceso de fermentación natural del vino. Es decir, un vino sin sulfitos, el sulfuroso que suelen incluir la inmensa mayoría de vinos como conservante.

También los ecológicos, una categoría que se suele confundir con los naturales aunque no son lo mismo. Por explicarlo de forma sencilla, se presupone que todos los naturales son ecológicos, pero no todos los ecológicos -ni mucho menos- son naturales. Por ahora en España tampoco hay ningún sello, certificación ni norma que determine qué es y qué no es un vino natural, así que son las propias bodegas que han ido forjando este movimiento las que en última instancia y con sus vinos van marcando el camino.

¿La ausencia de sulfitos hace que estos vinos pasen menos factura después de beberlos? Siempre se suele decir y Stefano Fraternali reivindica precisamente la elaboración natural como clave para poder hablar de vinos que sientan mejor. Eso sí, no hay que olvidar que seguimos hablando de una bebida alcohólica, con graduaciones similares a las de los vinos convencionales aunque, es verdad, casi siempre un punto más fresco.

Otra de las claves de los vinos naturales es que aquí no cabe esperar resultados previsibles de una referencia o bodega. Vaya, que frente a quien compra un vino porque sabe que más o menos siempre será igual -con variaciones por la añada- aquí esa falta de estandarización se plantea casi como un punto a favor. “Si hay un vino que año tras año sea igual significa que hay detrás un enólogo que se encarga de maquillarlo para obtener ese resultado”, defiende Fraternalianos.

Cuatro vinos naturales para iniciarse



Ahora que ya sabemos la teoría, toca practicar. Y para hacerlo le hemos pedido a Fraternali que nos recomiende cuatro vinos naturales sencillos, de precios ajustados y perfectos para quienes nunca los hayan probado.

· La Reina del Fango (Bodega Clan del vino): un blanco elaborado en Segovia y perfecto para reconciliarse con la popular verdejo y descubrir que se pueden hacer cosas muy diferentes con esta variedad

· La Rural: un vino elaborado en el interior de Tarragona a base de uva macabeo y de la añada 2019. La demostración de que los vinos también aguantan bien el paso del tiempo contrariamente a lo que se dice muchas veces.

· Mil Pieles: un vino naranja que llega desde Sierra Nevada en Granada y perfecto para descubrir esta tipología de vinos que, evidentemente, no es que se hagan con naranja, sino que tienen este color por su particular forma de elaborarse

· Ephrain: un tinto del bajo Aragón a base de garnacha, muy ligero y fresco con un punto tánico que recuerda un poco a los vinos itali