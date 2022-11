Por qué los chefs más famosos en redes sociales utilizan guantes negros

Fuera de nuestras cocinas caseras, en las carnicerías, fruterías y otras tiendas, es muy habitual ver a los trabajadores manipulando los alimentos con guantes. Pero también es común, incluso característico, ver a los cocineros de las redes llevar guantes de látex en sus vídeos. Normalmente, guantes de color negro.

Es frecuente ver este tipo de guantes sobre todo en las recetas más virales de redes como Instagram o Tiktok. Hamburguesas con quesos rebosantes, trozos de carne goteando jugos, fritos de comidas poco habituales... Es más común ver este tipo de vídeos en perfiles de creadores de contenido estadounidenses, pero cada vez se ven más en creadores españoles.

Los guantes pueden ser una herramienta muy útil en la cocina. Simplifican la limpieza mientras se preparan comidas desordenadas, evitan problemas en la piel al cortar ciertos alimentos y ofrecen un amortiguador entre las manos y una textura desagradable o engorrosa.

Los cocineros de las redes sociales no solo utilizan los guantes negros por cuestiones de comodidad o higiene. En una entrevista con Eater, algunos instagrammers y youtubers explicaron que su uso también respondía a una consideración de contenido. Los cocineros centrados en la carne parecen especialmente atraídos por los guantes negros, pues evitan la contaminación cruzada del equipo fotográfico.

Los guantes negros son en gran medida una elección estética. El color oscuro es más evocador y atractivo de lo que puede llegar a ser un guante azul o blanco, que nos hace pensar más en un quirófano que en una cocina.

¿Realmente son más higiénicos?

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios ya han explicado que no siempre es más higiénico el uso de guantes que el hecho de trabajar con las manos desnudas. "En teoría da lo mismo tener las manos limpias que usar unos guantes limpios. La diferencia está en que con las manos desnudas se tiene la percepción de suciedad y con los guantes no", aseguran desde la organización. Tan importante es lavarse las manos con asiduidad como cambiarse los guantes y limpiarlos con regularidad.

Sin embargo, hay situaciones específicas en las que la OCU recomienda usar guantes para manipular alimentos. Será aconsejable usarlos si se tienen heridas o alguna afección de la piel que pueda verse afectada por el contacto o que pueda contaminar los alimentos. También se deberían llevar guantes especiales como medida de protección, por ejemplo al manipular carne para evitar cortes.

¿Y en cuánto al color? La OCU recomienda los guantes azules de nitrilo como los más adecuados, ya que si se rompen y por accidente cae un trozo al alimento, se ve con mucha facilidad. Los guantes negros no serán los más adecuados, ya que en ellos no se nota la suciedad y no seremos conscientes de que debemos cambiarlos o limpiarlos a menudo.

